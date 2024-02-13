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迪麗熱巴春晚美貌登熱搜！沒化妝練舞影片瘋傳　真面目太驚人

▲迪麗熱巴春晚表演登上熱搜，沒化妝練舞影片造成討論。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
▲迪麗熱巴春晚表演登上熱搜，沒化妝練舞影片造成討論。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大陸女神迪麗熱巴2015年以電視劇《克拉戀人》打開知名度，而後主演《三生三世十里桃花》、《烈火如歌》、《你是我的榮耀》等劇走紅兩岸三地，並成為陸綜《奔跑吧》班底，人氣飛速暴漲，為「新疆四大美女」之一。迪麗熱巴日前登上春晚跳舞，關鍵字衝上微博熱搜，事後彩排的影片也掀起討論，網友被全素顏的她震懾：「美瘋了！」

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▲迪麗熱巴春晚造型充滿民族風。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
▲▼迪麗熱巴春晚造型充滿民族風。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
▲▼迪麗熱巴春晚造型充滿民族風。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
迪麗熱巴除夕在春節聯歡晚會跳新疆民族舞蹈《舞樂新疆》，工作室釋出一支5分鐘舞台全紀錄幕後花絮，可見迪麗熱巴沒有化妝，穿合身黑色運動衣於教室跟著老師排練，前凸後翹的身材曲線畢露，女神練舞時面帶笑容卻絲毫不懈怠，獨自練習也是全神灌注，確保每個動作都有到位，態度勤奮且積極。

▲迪麗熱巴為春晚表演排舞，素顏狀態曝光。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
▲▼迪麗熱巴為春晚表演排舞，素顏模樣曝光。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
▲▼迪麗熱巴為春晚表演排舞，素顏狀態曝光。（圖／翻攝自嘉行迪麗熱巴工作室微博）
影片曝光後，網友議論紛紛：「告訴她她真的很棒！辛苦了」、「果然新的一年就是不一樣，希望妳越來越好」、「妳很好這次，妳把粉絲放心裡，粉絲把妳高高捧起」、「認真又自信的寶貝」、「素顏迪迪也好美」、「有點不真實」、「天仙下凡」！

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