23歲Stray Kids成員Felix不只捐款上億！休假奔寮國當志工
今年23歲的南韓人氣男團Stray Kids的澳籍成員Felix（李龍馥），因為有著帥氣外表加上低沉聲線，圈粉無數，近來團體剛好正是休假期間，時常投身公益的Felix，被直擊穿著印有「UNICEF」（聯合國兒童基金會）字樣的上衣，在寮國當起志工，而此前，Felix則是捐給聯合國兒童基金會1億韓幣（約台幣235萬元）。
記者吳雨婕／綜合報導
年紀輕輕的Felix，已經是聯合國兒童基金會的高額捐贈者俱樂部中最年輕的會員，曾捐贈1億韓幣（約台幣235萬元），希望幫助寮國改善污染水源、環境衛生、營養不足等問題。先前受訪時，Felix就曾表示，如果今年有時間會去當志工，坐而言不如起而行的他，趁著春節放假，立即選擇到寮國當志工。
有粉絲在當地巧遇Felix，還拍下對方當志工的照片，照片中Felix一頭金髮，穿著寫著「UNICEF」的白色上衣，背著黑色後背包，一身輕便的裝扮。照片曝光後，粉絲紛紛留言稱讚：「感覺他真的是很善良的人」、「他之前就說過要去當志工，結果真的去了」、「像長相一樣，心也像天使」。
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