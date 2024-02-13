泰勒絲的「13」定律發威！超級盃酋長奪冠神秘巧合　連球迷都嚇到

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13數字是泰勒絲的特別幸運號碼
首先，這是泰勒絲生涯第13次觀戰美式足球，她從日本東京飛到拉斯維加斯，耗時13小時。這是第58屆超級盃，兩個數字加起來也是13，在美國時間2月11日舉行，數字相加又是13，而在比賽是第三種子（49人）跟第一種子（酋長）對戰，又是13數字再現。
泰勒絲關鍵數字13有原因
要知道，泰勒絲生命關鍵數字就是「13」，泰勒絲認為數字13是她的幸運數字。她在一次採訪中談到為什麼13是她的幸運數字： 「我在13日出生，13日星期五滿13歲，我的第一張專輯在13周內獲金獎，還有獲獎的是我第13首曲目。」
泰勒絲的歌曲《The Lucky One》是她2021年專輯《Red（泰勒絲版）》中的第13首歌，這首歌還有13秒的前奏，歌曲中出現了13個「luck」一詞，這或許也可以解釋，為何泰勒絲鍾愛13這個數字。
連葛萊美獎都跟他的生命靈數13有關
當她接受葛萊美獎時，她的座位被安排到13號，也是她第13次獲獎，仔細想想，舊金山49人隊，兩個數字加起來也是13，讓人不難聯想，是泰勒絲的幸運數字發威。
超級盃比賽巧合13數字發威
恐怖巧合還有，比數最終是25:22，酋長獲勝，但要知道，酋長一開始是落後的，但比賽來到剩下13分鐘，酋長卻奇蹟似追平，有趣的是，這是泰勒絲第13次到場邊替酋長隊加油，而這場比賽的決勝球是在13碼線上踢出的。
13這個數字，在西方通常是不利、不吉祥的數字，但泰勒絲敢於挑戰自我，她甚至在演唱會會把13這個數字寫在手上激勵自己，當然也利用這個數字，為男友Travis Kelce）加持。
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