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泰勒絲的「13」定律發威！超級盃酋長奪冠神秘巧合　連球迷都嚇到

▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）見證男友Travis Kelce超級盃奪冠，兩人賽後在球場中央擁吻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）見證男友Travis Kelce超級盃奪冠，兩人賽後在球場中央擁吻。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

有天后泰勒絲（Taylor Swift）加持的超級盃才剛落幕，但關於這次超級盃，創下不少紀錄，如比賽打完了，舊金山49人隊球員還不知道延長賽怎樣算贏，堪薩斯酋長當家四分衛Patrick Mahomes傳出致勝達陣，終場酋長以25：22逆轉49人隊，完成二連霸，近4年勇奪3冠，加上這次電視觀眾平均收視破1.2億，加上網路約有2億觀眾收視，更成為美國史上收視率次高的電視轉播，僅次於1969年的阿波羅11號（Apollo 11）登陸月球收視，但泰勒絲帶來的效應還不只這些，她的幸運數字「13」，也在這次超級盃大出風頭。

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美國天后泰勒絲（Taylor Swift）見證男友Travis Kelce超級盃奪冠，是美國傳統的「人定勝天」戲碼，但泰勒絲有她的幸運數字「13」，在這次超級盃也常出現。

13數字是泰勒絲的特別幸運號碼

首先，這是泰勒絲生涯第13次觀戰美式足球，她從日本東京飛到拉斯維加斯，耗時13小時。這是第58屆超級盃，兩個數字加起來也是13，在美國時間2月11日舉行，數字相加又是13，而在比賽是第三種子（49人）跟第一種子（酋長）對戰，又是13數字再現。

▲泰勒絲生涯第13次觀戰美式足球，她從日本東京飛到拉斯維加斯，耗時13小時。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲生涯第13次觀戰美式足球，她從日本東京飛到拉斯維加斯，耗時13小時。（圖／美聯社／達志影像）
泰勒絲關鍵數字13有原因

要知道，泰勒絲生命關鍵數字就是「13」，泰勒絲認為數字13是她的幸運數字。她在一次採訪中談到為什麼13是她的幸運數字： 「我在13日出生，13日星期五滿13歲，我的第一張專輯在13周內獲金獎，還有獲獎的是我第13首曲目。」

泰勒絲的歌曲《The Lucky One》是她2021年專輯《Red（泰勒絲版）》中的第13首歌，這首歌還有13秒的前奏，歌曲中出現了13個「luck」一詞，這或許也可以解釋，為何泰勒絲鍾愛13這個數字。

▲泰勒絲奪下年度專輯大獎，這是她生涯第13座葛萊美獎。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲奪下年度專輯大獎，這是她生涯第13座葛萊美獎。（圖／美聯社／達志影像）
連葛萊美獎都跟他的生命靈數13有關

當她接受葛萊美獎時，她的座位被安排到13號，也是她第13次獲獎，仔細想想，舊金山49人隊，兩個數字加起來也是13，讓人不難聯想，是泰勒絲的幸運數字發威。

▲泰勒絲（Taylor Swift）從日本趕回美國看超級盃，現身拉斯維加斯替男友Travis Kelce加油。（圖／美聯社／達志影像）
▲泰勒絲（Taylor Swift）從日本趕回美國看超級盃，現身拉斯維加斯替男友Travis Kelce加油。（圖／美聯社／達志影像）
超級盃比賽巧合13數字發威

恐怖巧合還有，比數最終是25:22，酋長獲勝，但要知道，酋長一開始是落後的，但比賽來到剩下13分鐘，酋長卻奇蹟似追平，有趣的是，這是泰勒絲第13次到場邊替酋長隊加油，而這場比賽的決勝球是在13碼線上踢出的。

▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahome幫助球隊2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
▲堪薩斯酋長四分衛Patrick Mahome幫助球隊2連霸。（圖／美聯社／達志影像）
13這個數字，在西方通常是不利、不吉祥的數字，但泰勒絲敢於挑戰自我，她甚至在演唱會會把13這個數字寫在手上激勵自己，當然也利用這個數字，為男友Travis Kelce）加持。 

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