「晚安小雞」闖柬埔寨遭毆打一度失聯！西港省長介入　發文要尋人

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然而，就在事發後15小時，晚安小雞突現身開直播，稱自己已逃亡出來，而畫面中的他看起來相當狼狽，不只頭髮被剃到相當凌亂，脖子上還疑似有勒痕、手臂有挫傷，手更是不由自主地在發抖且滿頭是汗，整段直播也僅有19分鐘，不少網友也開始感到質疑，網紅「四叉貓」劉宇則根據直播畫面找到小雞所在位置，指出旁邊是一整排海灘渡假飯店，「感覺是個蠻安全的地方」。
對此，內政部警政署刑事警察局稱迄今尚未接獲「晚安小雞」本人或親友報案；駐越南聯絡官則表示，已於今天上午向柬國通報相關訊息。
西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）在當地時間下午4時30分左右，於個人臉書上公布4張「晚安小雞」的照片，並寫下「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝」。據《中央社》報導，西港當地人士表示，凱博園區是可以自由進出的園區，與當地其他管制進出的園區不同，只是弱有旅客恣意拍攝、直播，依舊可能為人身安全帶來風險。
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