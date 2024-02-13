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「晚安小雞」闖柬埔寨遭毆打一度失聯！西港省長介入　發文要尋人

▲晚安小雞到柬埔寨詐騙園區開直播，疑遭暴打後一度失聯，隨後開直播表示自己逃出來了。（圖／翻攝自晚安小雞直播）
▲晚安小雞到柬埔寨詐騙園區開直播，疑遭暴打後一度失聯，隨後開直播表示自己逃出來了。（圖／翻攝自晚安小雞直播）

記者林莞茜／綜合報導

網路直播主「晚安小雞」昨日獨自前往柬埔寨「凱博園區」冒險，深夜卻因行蹤暴露遭園方毒打倒地哀嚎；事發後15小時，晚安小雞再度開直播，只見他滿頭是汗，衣服也被割破，透露被電擊棒凌虐、控制，現在已逃出來，不過引來網友質疑，據了解，當地警方稱至今未接獲報案，事發所在地西港省長郭宗朗今（13）日傍晚在臉書公布照片，並寫下「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝」。

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網路直播主「晚安小雞」12日獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，深夜開直播直擊現場，還在過程中大喊「我是豬仔」等語，並拍攝牆壁上的血手印等，不料疑似被身穿軍裝人員發現，隨後遭襲擊暴打，畫面也被中斷，生死不明；13日清晨5時，「晚安小雞」妻子「愛婆」與友人傑哥開直播，證實聯絡不上「晚安小雞」，最後也強調有任何回應或消息，會請愛婆在粉專上跟大家同步做說明。

然而，就在事發後15小時，晚安小雞突現身開直播，稱自己已逃亡出來，而畫面中的他看起來相當狼狽，不只頭髮被剃到相當凌亂，脖子上還疑似有勒痕、手臂有挫傷，手更是不由自主地在發抖且滿頭是汗，整段直播也僅有19分鐘，不少網友也開始感到質疑，網紅「四叉貓」劉宇則根據直播畫面找到小雞所在位置，指出旁邊是一整排海灘渡假飯店，「感覺是個蠻安全的地方」。

對此，內政部警政署刑事警察局稱迄今尚未接獲「晚安小雞」本人或親友報案；駐越南聯絡官則表示，已於今天上午向柬國通報相關訊息。

西港省長郭宗朗（Kuoch Chamroeun）在當地時間下午4時30分左右，於個人臉書上公布4張「晚安小雞」的照片，並寫下「任何人看到此人請聯繫016787565，謝謝」。據《中央社》報導，西港當地人士表示，凱博園區是可以自由進出的園區，與當地其他管制進出的園區不同，只是弱有旅客恣意拍攝、直播，依舊可能為人身安全帶來風險。

▲西港省長郭宗朗13日傍晚在臉書上發文，要尋找「晚安小雞」的下落。（圖／翻攝自គួចចំរើន/KuochChamroeun ）
▲西港省長郭宗朗13日傍晚在臉書上發文，要尋找「晚安小雞」的下落。（圖／翻攝自គួចចំរើន/KuochChamroeun ）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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