怨演算法定價不公！美國Uber、Lyft司機情人節罷工 爭取公平薪酬
情人節即將到來，因為不滿線上服務平台抽成比例過高，為爭取的公平薪酬，叫車服務平台如 Uber、Lyft 與美食外送平台 DoorDash 的司機們預計將在14日，也就是西洋情人節這天發動全美罷工，對Uber、Lyft來說這是他們經歷的首次司機罷工行動。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》報導，這些決定罷工的司機們表示，各大平台實施演算法定價一年多來，被視為獨立承包商的司機們薪資大幅縮水，他們指責這些平台收取的佣金過高，組織罷工的其中一名司機克魯茲（Jonathan Cruz）就稱，這是他見過最大規模的一次罷工，預計有成千上萬名司機將參與這項全國性抗爭。
研究機構「Gridwise」統計，去年優步（Uber）司機平均月薪下滑17.1％、Lyft則是下滑2.5％。對於司機罷工行動，Lyft表示，公司將持續改善司機待遇，並稱將保證司機的每週收入；優步則表示，本次罷工僅有少數司機參與，不影響美國營運。
優步執行長科斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）上週在與分析師舉行的財報電話會議上表示，第四季美國司機每小時的收入僅33美元。
儘管許多司機和這些叫車平台簽約只是兼職，作為第二份工作的收入，但也有不少司機是全職為這些平台開車，報導稱約有13萬名司機表示，他們在罷工時期將不會提供往返機場的乘車服務，而這個時段預計落在週三上午11點和下午1點之間，也就是華盛頓特區最繁忙的時刻。