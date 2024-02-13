投票通過！美參議院援助台灣烏克蘭以色列法案過關 總價逾3兆元
美國參議院在今（13）日以70票同意、29票反對的結果通過表決，在22名共和黨參議員支持下，一項總值953億美元（約新台幣3兆元）針對烏克蘭、以色列及台灣安全進行援助的預算法案正式通過，這項經過數日密集會議審議的法案接著將交付由共和黨領導的眾議院審議，是否能在眾院闖關成功則仍有變數。
國際中心楊智傑／綜合報導
這次投票在13日清晨5點多舉行，也是在美國參議院的議員們徹夜會議之後進行。最後以70票支持、29票反對，達到60票門檻順利通過。會議期間，由美國前總統川普和眾院議長強森（Mike Johnson）鼓勵的共和黨參議員否決了此案早期包含了美墨邊境移民管制的版本，參議院多數黨領袖舒默於是撤除相關條文，將重心放在援助台灣、烏克蘭、以色列等，最後獲得足夠多的共和黨參議員支持，但仍有其餘的反對派參議員譴責法案本身諸多面向。
在這項援助包裹法案當中，有610億美元將作為提供烏克蘭對抗俄羅斯的援助，140億美元將援助以色列對抗巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），另有將近50億美元將用來支持台灣等印太夥伴嚇阻中國的侵略，其餘91.5億美元則將用於加薩、約旦河西岸與其它全球衝突地區的人道援助。
接下來，法案將交付由共和黨主導的眾議院進行表決，在眾院通關後方能遞交總統拜登簽署，不過共和黨籍眾議院議長強森先前透過新聞稿表示，不會在院會中討論這項法案，「在參議院並未針對邊界政策提出任何改變的情況下，眾議院將持續在這項重要事務上展現自身意志。」