搭乘指定船班送夜市券　旗津、鹽埕周邊商圈買氣旺

「黃色小鴨」重回愛河灣，開幕至今還吸引超過400萬人造訪，搭配農曆春節假期，高市府經發局與高雄輪船公司合作，民眾搭乘指定船班「海上巴士」及「金棧遊港」，即可獲得一張面額50元的「商圈夜市優惠券」，不少觀光客在下船後，直接到旗津海產街、棧二庫等景點消費，帶動人潮湧入，大幅增加旗津、哈瑪星、鹽埕等鄰近商圈人氣與買氣。
記者郭凱杰／高雄報導
根據高市府觀光局統計，黃色小鴨風潮開幕短短兩週，吸引超過400萬人次造訪，過年期間高雄更是國人春遊首選。經發局表示，除了黃色小鴨外，高雄港周邊商圈更是人潮滿滿，為了讓過年買氣與人潮更上一層樓，市府搭配行駛在旗津、鼓山及棧二庫的海上巴士，以及航班行經黃色小鴨旁的金棧遊港，搭乘指定航班即可獲得一張50元商圈夜市優惠券。
旗后商圈發展協會榮譽理事長陳昱宏表示，過年連假期間本來就是旗津海產街旺季，市府透過商圈夜市券的助攻，店家及攤商的備料至少增加5成以上。老街小巷謝老闆表示，旗津海產街這三天人潮絡繹不絕，光今天就收到好幾張商圈夜市優惠券，這幾天業績約增加三成，期待市府可以多多推出專案，將人潮持續帶入。
旗后觀光市場自治會長陳清雄表示，過年期間市府推出搭配方案，利用商圈夜市優惠券助攻，再加上優惠券，攤商看到這麼多人潮真的很開心，成功帶動人潮整，體營收有成長，歡迎大家繼續來旗津觀光、迺市場。
經發局指出，春節期間2月8日至2月14日，民眾搭乘指定船班「海上巴士」及「金棧遊港」，即可獲得一張面額50元「商圈夜市優惠券」，使用期限至4月30日，使用範圍除了高雄44處商圈夜市之外，此次特別納入棧二庫、旗津觀光市場以及鼓山魚市場，更串連周邊哈瑪星商圈、旗后商圈，讓春節到訪遊客可以串連黃色小鴨及商圈等觀光景點，將再帶動一波商機。