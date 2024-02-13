黃色小鴨魅力驚人　店家「鴨蛋糕」賣到缺貨

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高雄各百貨配合黃色小鴨展示期間祭出期間限定優惠，來客數增加最明顯。距離小鴨展區最近的漢神百貨表示，黃色小鴨不僅讓來客數變多，與去年同期相比營業額也至少成長34%；大立百貨針對小鴨熱潮特別推出限定優惠，活動期間來客數至少成長20%、業績成長約10%；高雄大遠百也提到，明顯感受入館用餐購物的觀光客增加，整體來客數成長超過2成；位於岡山的樂購廣場表示營業額相比上個月成長1.5成；在Global Mall環球新左營車站附近也能看到許多穿戴鴨鴨配件的鴨粉蹤影。
此外，鄰近愛河灣步行僅15分鐘的苓雅公有市場與自強夜市，也吸引許多觀光客駐足停留，同時隱藏著連在地人都必排的名店，相信在這波小鴨經濟的串聯下，能再次延燒商圈經濟。
為迎接大批親子觀光客的腳步，觀光工廠也都共襄盛舉。紅頂穀創穀物文創樂園表示，此次配合小鴨行銷活動研發新款黃色小鴨限定版一口酥DIY體驗活動，體驗人數較以往成長3倍。而為迎接黃色小鴨的腳步並回饋消費者，覓奇頂級餐廳也加入此次合作店家的行列，旗下包括覓奇頂級日本料理、Me我鐵板私廚、覓奇頂級日式火鍋、覓奇頂級日式燒肉等，皆祭出活動期間來店用餐即贈可愛黃色小鴨包的優惠，預估年節期間來客數成長兩至三成。
除了百貨、觀光工廠之外，在地特色餐酒館以及烘焙訪也推出鴨鴨造型餐飲都獲得高度好評，甚至賣到缺貨。T³ Bistro沉浸式餐酒館表示，餐酒館去年12開幕，與上個月營業額相比成長3成；眺吧餐酒館提到活動剛開跑一週，就有許多鴨迷特別來點購可愛的漂浮鴨鴨調酒，與去年同期相比營業額約成長1成；TACB人文餐酒館表示，活動期間帶動人流來客數明顯成長1至2成；在烘焙業方面，莎士比亞烘焙坊表示，期間限定一嗶鴨鴨蛋糕開賣後顧客詢問度超過9成、來客數增加1成，店內電話接不斷一度賣到缺貨，正在緊急趕工以迎接巨大商機。
巴特里精緻烘焙表示，這次搭配鴨鴨活動推出一系列小鴨商品，每個商品詢問度都相當高，與去年同期相比來客數成長1成。彪琥台灣鞋故事館也表示，很開心能參與經發局鴨鴨行銷活動，大家對於可愛鴨鴨的回憶與獨特的鞋子設計融合，不只增加趣味性，也提升舊客的驚喜度，相信在曝光與宣傳的發酵也能提高成交率。
經發局此次貼心為民眾整理「呱」張好吃合作店家地圖，只要至合作店家消費即有機會獲得限定優惠，此外也準備「鴨鴨美食酷卡」於黃色小鴨主場發放、提供民眾索取，民眾可透過手機掃QR code獲取鴨鴨優惠情報，更多資訊與詳細優惠內容，歡迎透過觀光局高雄旅遊網查詢。