情人節七盞茶「買一送一」！星巴克、可不可10大手搖優惠喝到開工

今中午12:00開搶！晶華栢麗廳吃到飽「買一送一」　每人僅1008元

▲台北晶華酒店於「晶華美食到你家」平台推出限時優惠，今（14）日中午12:00至15日晚間18:00，超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」將有買一送一。（圖／晶華酒店集團提供）
▲台北晶華酒店於「晶華美食到你家」平台推出限時優惠，今（14）日中午12:00至15日晚間18:00，超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」將有買一送一。（圖／晶華酒店集團提供）

記者葉盛耀/綜合報導

上班族們明天就將開工，今（14）日台北晶華酒店祭出優惠，於「晶華美食到你家」平台推出「好運龍來！開工快閃」限時優惠，今日中午12:0015日晚間18:00，超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」將有買一送一，還有全新上市的晶華牛小排麵禮盒也買一送一。另外，台北凱達飯店的百宴自助餐廳，於2月底前凡生肖屬龍、姓名裡有「龍」或「鳳」字，憑身分證入場即可享有半價優惠。

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此次晶華酒店於「晶華美食到你家（按此）」平台推出的「好運龍來！開工快閃」限時優惠，內容豐富多元，買一送一的品項包括擁有超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」，可以於周一至周四晚間8點後入場，享有買一送一之優惠，相當於每人1,008元即可品嘗到澎派鮮美的各式現流生魚片、握壽司及現切爐烤牛排等多達上百道晚餐餐期的豐美菜色。

另外，台北晶華酒店全新推出的「牛小排麵禮盒」，內含清燉和紅燒口味各一，兩盒折扣後的優惠價等於每盒僅需899元，而長年熱銷的「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「海鮮叻沙麵」等也羅列於優惠品項中，買一送一每盒只要280元。此外，人氣不敗的「晶華清燉牛肉麵冷凍包」、「壽喜燒烏龍麵」以及全新上市的「麻辣牛肉麵」、「花椒清燉牛肉麵」也祭出買二送一、相當於66折的優惠價。

▲台北晶華酒店的三款招牌冷凍牛肉麵也有優惠，最低同樣也是買一送一。（圖／台北晶華酒店提供）
▲台北晶華酒店的三款招牌冷凍牛肉麵也有優惠，最低同樣也是買一送一。（圖／台北晶華酒店提供）
台北凱達飯店的百宴自助餐廳，則是於整個2月推出「龍鳳呈祥喜迎新春」活動，凡生肖屬龍、姓名裡有「龍」或「鳳」字，憑身分證入場即可享有半價優惠，搭上優惠後，等於平日午晚餐每位只要648元，即可享受到百宴自助餐聽招牌的「爐烤肋眼牛排」、「現沖牛肉湯」，季節限定的「紅棗人蔘山藥仙草燉雞湯」、「鬱金香漁夫烤飯」，點心坊亦推出多款新作：「法芙娜草莓奇想」、「草莓巴斯克乳酪蛋糕」、「法式巧克力馬卡龍」等。

▲過年期間，台北凱達5樓的百宴自助餐廳於2月份推出凡生肖屬龍、姓名裡有「龍」或「鳳」字，可享有半價優惠。（圖／台北凱達提供）
▲過年期間，台北凱達5樓的百宴自助餐廳於2月份推出凡生肖屬龍、姓名裡有「龍」或「鳳」字，可享有半價優惠。（圖／台北凱達提供）

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