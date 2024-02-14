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黃色小鴨今天合體KISS放閃　遊港時間、路線、觀賞點與交通一次看

▲黃色小鴨今天將有遊港活動，並可看到兩隻合體KISS放閃，一次整理遊港的時間、路線、觀賞點與交通等資訊。（圖／記者陳美嘉攝）
▲黃色小鴨今天將有遊港活動，並可看到兩隻合體KISS放閃，一次整理遊港的時間、路線、觀賞點與交通等資訊。（圖／記者陳美嘉攝）

記者葉盛耀/綜合報導

由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品黃色小鴨，睽違10年後，上個月又再度搭配高雄燈會「2024冬日遊樂園」而回歸高雄展出，黃色小鴨展期至2月25日止，且一次有兩隻黃色小鴨，根據官方統計，於年前觀賞人次已突破至少2百萬，今日情人節將又有最新「彩蛋」，一隻小鴨將獨步全球首創「黃色小鴨遊港趣」，接著兩隻黃色小鴨還會於愛河港灣合體KISS放閃，一次完整整理遊港時間、遊港路線、最佳觀賞點等，還有民眾也相當關心的「屁屁鴨」位置。

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因應今日情人節，高雄獨步全球首創「黃色小鴨遊港趣」。原本在高雄愛河灣、即高雄流行音樂中心的珊瑚礁群前的一隻小鴨，將於今（14）日下午1:30，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發漫遊，接著再回到高雄流行音樂中心音浪塔前與另一隻會合，並將因應情人節而KISS放閃。

📍小鴨遊港路線/追鴨路線
18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發 ➡高雄展覽館 ➡碼頭樂園 ➡棧貳庫 ➡鼓山魚市場 ➡回到愛河灣的高雄流行音樂中心音浪塔前，兩隻黃色小鴨將團聚並且KISS放閃。

▲小鴨遊港路線，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發，最後回到愛河灣，並將於高雄流行音樂中心音浪塔前的小鴨團聚KISS。（圖／取自高雄旅遊網臉書）
▲小鴨遊港路線，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發，最後回到愛河灣，並將於高雄流行音樂中心音浪塔前的小鴨團聚KISS。（圖／取自高雄旅遊網臉書）
📍官方公佈6個最佳觀賞點
高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸（高雄流行音樂中心）、音浪塔（高雄流行音樂中心）

▲官方更公佈了6個最佳觀賞點／拍攝點，包含高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸（高雄流行音樂中心）、音浪塔（高雄流行音樂中心）。（圖／取自高雄旅遊網臉書）
▲官方更公佈了6個最佳觀賞點／拍攝點，包含高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸（高雄流行音樂中心）、音浪塔（高雄流行音樂中心）。（圖／取自高雄旅遊網臉書）
📍直播平台
將於3個臉書粉專有直播，包含陳其邁 Chen Chi-Mai高雄市政府 Kaohsiung City Government高雄旅遊網

📍如何前往展場
有兩隻黃色小鴨的展場位於愛河灣，即16~18號碼頭，並延伸到光榮碼頭、高雄流行音樂中心、真愛碼頭一帶，因為周邊於下午3點後有交通管制，建議搭乘捷運、輕軌、公車等大眾運輸。

捷運：
可至「中央公園站」、「市議會站」或「鹽埕埔站」，步行10至15分鐘即可抵達會場。

輕軌：
可搭乘輕軌至「駁二大義站」或「旅運中心站」；若是純粹要看黃色小鴨，則是搭乘輕軌至「真愛碼頭站」或「光榮碼頭站」，但是配合人潮管制，「光榮碼頭站」於熱門日（2月14日、18日、24日、25日）下午12點至晚間22點會取消上下客服務。

市區公車
如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。另於熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨。

▪ 騎機車停車場（無汽車停車場）
公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，惟空間有限，請勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締。

📍屁屁鴨在哪裡
高雄市府將16-18號碼頭打造成「冬日遊樂園」，更邀請國內外及高雄在地藝術家於16-18碼頭展出多件裝置藝術作品，包括超好拍的黃色潛水艇「黃小婷」，最受小朋友們喜愛的「黃色球池」，而話題性十足的跌倒鴨「屁屁鴨」，更是網路討論度爆表，每位民眾到現場不忘狂問它到底在哪，其實就在高雄18號碼頭

▲市府此次將高雄16-18號碼頭打造成「冬日遊樂園」，並邀集藝術家們展出裝置藝術作品，其中的「屁屁鴨」更是讓民眾們到現場後狂問它到底在哪。（圖／高雄市觀光局提供）
▲市府此次將高雄16-18號碼頭打造成「冬日遊樂園」，並邀集藝術家們展出裝置藝術作品，其中的「屁屁鴨」更是讓民眾們到現場後狂問它到底在哪。（圖／高雄市觀光局提供）

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