黃色小鴨今天合體KISS放閃　遊港時間、路線、觀賞點與交通一次看

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📍小鴨遊港路線/追鴨路線
18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發 ➡高雄展覽館 ➡碼頭樂園 ➡棧貳庫 ➡鼓山魚市場 ➡回到愛河灣的高雄流行音樂中心音浪塔前，兩隻黃色小鴨將團聚並且KISS放閃。
📍官方公佈6個最佳觀賞點
高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸（高雄流行音樂中心）、音浪塔（高雄流行音樂中心）
📍直播平台
將於3個臉書粉專有直播，包含陳其邁 Chen Chi-Mai、高雄市政府 Kaohsiung City Government、高雄旅遊網。
📍如何前往展場
有兩隻黃色小鴨的展場位於愛河灣，即16~18號碼頭，並延伸到光榮碼頭、高雄流行音樂中心、真愛碼頭一帶，因為周邊於下午3點後有交通管制，建議搭乘捷運、輕軌、公車等大眾運輸。
▪ 捷運：
可至「中央公園站」、「市議會站」或「鹽埕埔站」，步行10至15分鐘即可抵達會場。
▪ 輕軌：
可搭乘輕軌至「駁二大義站」或「旅運中心站」；若是純粹要看黃色小鴨，則是搭乘輕軌至「真愛碼頭站」或「光榮碼頭站」，但是配合人潮管制，「光榮碼頭站」於熱門日（2月14日、18日、24日、25日）下午12點至晚間22點會取消上下客服務。
▪ 市區公車
如50路、60路、77路、100路及黃1等公車均有行經會場，可於公車高雄女中站、台灣銀行（健保署）站、歷史博物館（高雄國際會議中心）站下車。另於熱門日另提供老弱婦孺、親子遊客優先搭乘捷運中央公園站至英雄路接駁車，公車路線均於車頭標示黃色小鴨。
▪ 騎機車停車場（無汽車停車場）
公園路、港埠旅運中心北側空地、新光停車場等地點設有臨時機車停車場，惟空間有限，請勿任意停放於人行道等規劃區域，將加強違規拖吊取締。
📍屁屁鴨在哪裡
高雄市府將16-18號碼頭打造成「冬日遊樂園」，更邀請國內外及高雄在地藝術家於16-18碼頭展出多件裝置藝術作品，包括超好拍的黃色潛水艇「黃小婷」，最受小朋友們喜愛的「黃色球池」，而話題性十足的跌倒鴨「屁屁鴨」，更是網路討論度爆表，每位民眾到現場不忘狂問它到底在哪，其實就在高雄18號碼頭。