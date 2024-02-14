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小倆口吵架！香港失控人妻竟將「200萬」分送鄰居　夫崩潰求還錢

▲香港1名人夫，近日因與妻子口角，折合新台幣約200萬的積蓄就被瞬間「清零」。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲香港1名人夫，近日因與妻子口角，折合新台幣約200萬的積蓄就被瞬間「清零」。（示意圖／翻攝自pexels ）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

香港1名莫姓男子，近日在網路上發文求助，聲稱自己與妻子發生口角，沒想到患有心理疾病的妻子，竟趁他不注意，把他放在家中的51萬港幣，折合新台幣約200萬的現金，拿到樓下發送給街坊鄰居，短短20分鐘就被分光，讓他精神幾乎崩潰，這個過年格外難熬，希望有拿到錢的朋友們能好心歸還。

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根據《香港01》報導，事件源起於莫姓男子在香港Facebook群組「何文田街坊」發的求助文，指本月6日與妻子大吵，妻子隔天（7日）就拿了莫男放在家中的「畢生積蓄」，到何文田邨景文樓樓下發送，短短20分鐘就一毛錢都不剩。

莫男無奈表示，自己原本打算把錢用來裝修房子跟養小孩，事發後自己戶頭窮到只剩幾千元，連卡債都還不上，希望當天曾經拿到錢的鄰居，可以自動歸還款項：「不用全還，就算還一部分都感激萬分」。

大樓保全吳男回憶，說當天自己忙著送孫子上學，沒親眼看到莫男的妻子發錢，只聽說有人在發現金，還有鄰居直接拿一整疊走，並直言想把錢拿回來很困難，畢竟人心難測。

事發數天後，莫男13日向《香港01》表示，已有幾名鄰居聯絡他並歸還約4萬港元，至於妻子則因再度發病，被他報警送醫。

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