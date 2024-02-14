天氣預報／春節初五迎財神白天好天氣 開學日變冷北台高溫降10度
今（14）日大年初五也是春節的最後一天，可以把握好天氣出門迎財神！根據「天氣風險 WeatherRisk」在臉書粉專發文指出，今天各地是晴到多雲的穩定天氣，白天陽光露臉，中午高溫在北部到南部都可以到27～29度，感受有一點點熱。東半部地區高溫相對低一些，22～26度，感受舒適，明（15）天週四上班日，全台仍是晴到多雲的穩定天氣。下波天氣變化出現在週四夜間，鋒面尾端通過，東北季風增強，會影響到寒假後的第一個上學日，週五（2/16）北部東北部高溫從27度降到16～20度，中南部高溫也會下降3-4度，早晚出門要記得帶外套。
記者周淑萍/綜合報導
在氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮的「三立準氣象．老大洩天機」專欄根據歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天開始到至明（15）日、受「高壓迴流」影響，各地都是晴朗穩定的天氣，中南部清晨有「輻射霧」；冷空氣續減弱，白天在陽光下、溫暖舒適，入夜之後因「輻射冷卻」氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。今日各地區氣溫：北部8～28度，中部9～28度，南部8～29度，東部10～28度。明晨仍有少部分平地的「輻射低溫」在10度左右，時間短暫，天亮迅速回升。
國高中今年寒假後的第一天上學日是周五的2月16日，在最新模式模擬顯示，吳德榮指出，開學日的週五有一股東北季風南下，迎風面雲量略增，北海岸、大台北及東半部轉有局部短暫雨的機率，北台白天高溫約18度，與前一天(15日)高溫28度相比之下降幅達10度，明顯轉涼，應注意；其他地區高溫也下降，影響相對較小。週六(17日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。