情人節七盞茶「買一送一」！星巴克、可不可10大手搖優惠喝到開工

初五開工迎情人節！7-11拿鐵買2送2　全家霜淇淋、星巴克都買1送1

▲初五開工迎財神，2月14日又是西洋情人節，7-11濃萃美式、濃萃拿鐵都買2送2，全家開領霜淇淋買1送1優惠券，星巴克開工也有買1送1，但不含星冰樂。（圖／Claire提供）
▲初五開工迎財神，2月14日又是西洋情人節，7-11濃萃美式、濃萃拿鐵都買2送2，全家開領霜淇淋買1送1優惠券，星巴克開工也有買1送1，但不含星冰樂。（圖／Claire提供）

記者黃韻文／綜合報導

年假進入尾聲，今（14）日大年初五迎財神，不少行業開市大吉，適逢2月14日西洋情人節，業者搶推情人節、開工優惠。7-11濃萃美式、濃萃拿鐵都買2送2，線上寄杯另有特大杯美式買8送8；全家祭出特濃咖啡買1送1，連續5天領霜淇淋買1送1券；星巴克開工也有特大杯買1送1。《NOWnews》整理各家優惠，每杯原價、平均特價多少、折扣幅度一篇掌握。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜2月14日至2月17日
◾濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾咖啡珍珠歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾純奶茶買2送2，5折（原價50元、特價25元）

▲7-11迎接開工、情人節，門市有買2送2優惠。（圖／業者提供）
▲7-11迎接開工、情人節，門市有買2送2優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜2月14日至2月20日
大杯以上指定飲品任選第2杯半價，包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列等，實際以大杯美式、大杯拿鐵舉例換算。

◾大杯美式第2杯半價，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價55元、特價41元）

📍APP｜2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，5折（原價65元、特價33元）

◾香鑽水果茶買2送2 ，5折（原價70元、特價35元）

◾大杯美式26杯688元，5.9折（原價45元、特價27元）

◾大杯拿鐵18杯688元，6.9折（原價55元、特價39元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，7.2折（原價60元、特價43元）

◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，6.9折（原價50元、特價35元）

◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）

▲7-11線上寄杯有多杯組688元案型。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯688元案型只到2月14日。（圖／業者提供）
📍APP｜2月15日至2月20日
◾特大杯美式買8送8，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買5送2 ，7.1折（原價70元、特價50元）

◾風味系列指定冰飲任4杯168元，6.5折（原價65元、特價42元） 
品項包含：皇家伯爵／抹茶／焙烤榛果／太妃焦糖瑪奇朵／脆酷摩卡／可可歐蕾

◾中杯精品美式3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡任3杯168元，7折（原價80元、特價56元）

◾青梅冰茶／優格好多青任4杯168元，7折（原價60元、特價42元）

▲7-11開工咖啡祭出特大美式買8送8可寄杯。（圖／業者提供）
▲7-11開工咖啡祭出特大美式買8送8可寄杯。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開工日接棒，開跑多杯組168案型。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯開工日接棒，開跑多杯組168案型。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜2月14日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）

◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

◾私品茶全品項任選第二杯5折，7.5折

◾霜淇淋不限口味第二支5元，5.5折（原價49元、特價27元）

▲全家咖啡過年優惠。（圖／業者提供）
▲全家咖啡過年優惠。（圖／業者提供）
📍門市｜2月15日至2月18日
◾大杯單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）

◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲全家開工咖啡優惠。（圖／業者提供）
▲全家開工咖啡優惠。（圖／業者提供）
📍APP優惠趣領優惠券｜2月14日至2月18日
◾畬室醇香巧克力飲第2杯10元券，5.6折（原價85元、特價48元)

◾慢煮焦糖拿鐵第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾草莓戀奶第2杯10元券，5.8折（原價65元、特價38元）

◾霜淇淋買1送1券，5折（原價49元、特價25元）

▲全家連續5天祭出霜淇淋買一送一優惠券。（圖／業者提供）
▲全家連續5天祭出霜淇淋買一送一優惠券。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜2月15日
◾大杯美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃厚拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）

📍APP｜2月15日
◾大杯美式買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買10送10，5折（原價55元、特價28元）
雲端商城OKmall再送OKPoint 888點

▲慶祝邊境解封，OKmart今明兩天限時祭出大杯美式、大杯拿鐵買二送二。（圖／業者提供）
▲OKmart迎接開工，門市咖啡買2送2、線上寄杯買10送10。（圖／業者提供）
🟡星巴克
2月14日情人節當天，到門市單筆消費滿1314元，加送「進口空運紅色玫瑰花」1支，不累贈，送完為止。

2月15日開工當天，各店營業時間起至晚間8時，全台星巴克門市祭出特大杯買1送1，優惠品項不包含星冰樂、雲朵冰搖濃縮咖啡、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、 維也納風奶香那堤、松露巧克力冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克開工優惠有特大杯買1送1。（圖／業者提供）
▲星巴克開工優惠有特大杯買1送1。（圖／業者提供）

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