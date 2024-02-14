「晚安小雞」柬埔寨直播爭議！警比對地點有異狀 不排除自導自演
本月12日，台灣直播主「晚安小雞」（陳能釧），獨自前往柬埔寨開設直播，宣稱闖入「凱博園區」冒險，不料途中疑似被人發現，畫面中傳來毆打哀嚎的聲音，而直播就此中斷。13日凌晨，「晚安小雞」的妻子「愛婆」、友人傑哥開直播表示，目前已與「晚安小雞」失去聯繫，不過13日下午，「晚安小雞」再度開直播，表示自己已經逃出來，但身上的3、4千美金被搶走，且衣衫破爛，疑似遭人凌虐。
記者林盈君／綜合報導
但網友卻指出多項疑點，網紅「四叉貓（劉宇）」指出，經過比對街景地圖，發現「晚安小雞」逃出的地點，旁邊有整排海灘渡假飯店，認為「感覺是個蠻安全的地方」，並表示既然錢都被搶走，但手機卻還保留著，讓人質疑真實性。而警方也解析畫面，比對「晚安小雞」長達1小時多的直播影片，發現背景地點應為「凱博園區」旁廢棄的金水園區，而非凱博園區，對於外界質疑他自導自演，警方表示，將會和外交部持續關注。
據了解，當時「晚安小雞」自稱闖入「凱博園區」直播，過程中卻疑似遭人發現，之後手機摔落在地，影片中傳來毆打哀號聲，隱約見到一名身穿迷彩服的人撿起手機，之後直播隨即中斷。後續「晚安小雞」的妻子「愛婆」、友人傑哥開直播表示，已跟「晚安小雞」失去聯繫，不過刑事局及外交部均表示，未接獲家屬報案。
13日下午左右，「晚安小雞」再次在臉書直播，只見他衣衫破爛、頭髮被剃一半，神色不安地在戶外奔跑，「晚安小雞」聲稱手腳、脖子遭人綁在椅子上，身上數千美金被搶走，最後才被釋放出來，他邊哭泣邊表示「都是自己自作自受，不怪別人，不敢再來柬埔寨了」，哽咽直呼「想回家，想回台灣」。但網友卻對其綁架真實性質疑，詳細情況還有待「晚安小雞」說明始末。
※【NOWnews 今日新聞
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