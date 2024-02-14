收假日返工車潮多！國道北返最佳上路時段、11處地雷路段曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨日下午壅塞路段除了國1北向西螺至埔鹽系統、台中至后里、苗栗至湖口、國3北向通霄至西濱於今日2時及國5北向宜蘭至坪林於今日3時紓解外，其餘路段於20時後陸續紓解。
今日0至5時交通量為13.7百萬車公里，為平日年平均（3.9百萬車公里）的3.5倍；預估今日全天交通量為115百萬車公里。
目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為18.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括，12至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12至21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田雙向入口；13至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判，今日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速。高公局預祝春節假期行車平安，龍飛雲翔。
更多「龍年走春攻略」相關新聞。