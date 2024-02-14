Uber Eats早午餐冠軍「奶茶」　foodpanda明開工星巴克買 2 送 1

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🟡Uber Eats優惠碼剩今明兩天
根據 Uber Eats App 統計去年農曆的後台數據發現，「早餐和早午餐」是過年後半段時間，初三到初五白天 (05:00-16:00) 的外送熱銷品類第三名。後台統計出Top 10，餐點部分以漢堡、薯條與雞塊最受歡迎，台式蛋餅和飽足感十足的炒泡麵也在其中。同時也發現點不管是台式、美式餐點，點早午餐時會搭配一杯「奶茶」，不喝奶則選擇紅茶，咖啡反而不在名單上。
📍Uber Eats熱銷早午餐品項 Top 10
1.奶茶
2.漢堡
3.紅茶
4.薯條
5.雞塊
6.蛋餅
7.炒泡麵
8.鮮奶茶
9.薯餅
10.鬆餅
即日起至 2 月 15 日，Uber Eats App 更推出新春專區與全台各地美食商家合作夥伴於「新春龍來呷」專區推出各式餐點、飲品買一送一的期間限定優惠，Uber One 會員滿額可再享 85 折優惠；「新春龍來買」專區 Uber Eats 攜手 21 大商家合作夥伴祭出買一送一及多重優惠，Uber One 會員享精選商品最低 6 折起。
📍2/14 優惠碼【初五賺不完】，美食外送滿 199 享 50 ，使用時間：下午 2:00 至下午 5:00。數量有限，兌完為止。
📍2/15 優惠碼【初六開工早】，美食外送滿 199 享 50 ，使用時間：上午 7:00 至上午 10:00。數量有限，兌完為止。
🟡foodpanda 開工日星巴克買2送1
foodpanda初五開市( 2/14)上午11點，輸入指定優惠碼即可獲得隨機優惠。每日優惠碼限當日使用，同時適用於訂購美食外送及外帶自取，每人可用 1 次；生鮮雜貨指定商店，每人可用 1 次。限指定用戶訂購指定金額方可使用，數量有限兌完為止。
同時今天週三正好是提供超級會員日專屬會員優惠，2 月 14 日美食外送下訂茶湯會，pandapro會員消費滿 229 元享 7 折，最高折抵 80 元。明（15）天開工日，美食外送下訂星巴克大杯「美式咖啡」享買 2 送 1、大杯「那堤」享買 3 送 1、大杯「福吉茶那堤」享買 3 送 1。