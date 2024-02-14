「晚安小雞」闖柬埔寨爛尾樓遭毆！在柬台人分析疑點　懷疑造假

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第二點奇怪之處，「晚安小雞」白天確實有去凱博園區，但晚上的畫面看不出真實地點，推測很可能是凱博對面的爛尾樓，「要進去演戲，買個兵配合演出很容易啊」。第三點可疑之處，Sammy認為，目前柬埔寨當地詐騙園區的「型態」正面臨轉變，官方重點執法後，詐騙園區已收斂，而且去凱博園區做詐騙的台人「都是自願的，沒有被騙！」
而且他分析若「晚安小雞」直播被抓，只會把手機裡的資料刪除、沒收手機後，就會被趕出園區，不致於會毆打他，而且沒有沒收他的手機。綜合上述分析，反詐騙組織認為造假機率頗高。
一名在柬埔寨的台灣人也表示，「柬埔寨爛尾樓有個特性，就是在內部某個外面道路看不到的地方，會用輕隔間裝潢後，拉上電就開始作業，一般都是黑公司、付不起保護金的小公司，才會在那裡。」
黃線寫中文字「禁止進入」，因為9成都是中資背景公司，「西港到金邊的高速公路看板，會清楚看到什麼中國建設的中文字樣。」他表示自己去送貨時去過不少爛尾樓，「通常各個角落監視器都佈滿的，他這樣算是擅闖人家公司，讓他在裡面逛了幾十分鐘，可能真的受不了才跑去找他，被揍也很正常，物業還願意揍完後把他丟去醫院算是很好心了。」
這名在柬埔寨的台灣人說：「家裡有陌生人進入，還閒晃了半小時，保安再不做事肯定會被罰錢。救豬仔這種東西也不是他單槍匹馬進去拍拍影片就可以達成的，不然板上Ｎ大就不會那麼辛苦了。追根究底他只是想要流量而已，我感覺是自業自得吧。」