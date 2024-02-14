MLB／虛驚一場！大谷翔平下半身訓練跌倒 差點破壞300萬高價機器
大谷翔平跌倒了！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平在今（14）日的訓練中，加強體能以及下半身訓練，不過大谷因為在訓練中有出了小意外，讓球迷也嚇到，大谷翔平使用「1080SPRINT」這樣的設備，要價250萬日幣以上，加強下半身負重跟跑步速度，結果綁在腰間的訓練鋼絲鬆動，讓他跌倒，沒想到總教練Dave Roberts還笑說：「太棒了！你把機器弄壞了。」，還好大谷也只是爬起來笑了一下，並無大礙。
記者吳政紘/綜合報導
大谷在訓練時，腰部裝了「1080SPRINT」的設備，它可以根據受測者的負荷自動產生阻力，並且會測量出，球員身體的各項數值，沒想到大谷才踏出4步衝刺，卻跌倒，大谷馬上抱著左手腕，，加上他去年才剛開右肘手術，讓大家嚇一跳。
還好大谷自己也笑出來，並且跟大家開玩笑，大家才安心，Dave Roberts還笑說：「太好了！你把機器弄壞了」，嘗試解除尷尬。
大谷去年就有嘗試20次盜壘，若無意外，他在新球季專注在打擊上，或許可以完成生涯百盜，他也積極改善自己的跑壘，希望能讓速度更快。
此外，大谷翔平連續好幾天開了保時捷名車進入春訓基地，受到大家熱議，日本媒體也去問保時捷廠商，意外得到答案是，大谷只有拿到2款車款贊助，也就是說，其他2款保時捷，很有可能是他自己買的。
而大谷翔平昨日訓練開轟，他自認狀態是到90％左右，主要是確認去年的右腹斜肌傷勢能否復原，現在看起來並無大礙。
Dave Roberts也在大谷訓練時關心這位「日本至寶」，他被問到大谷手肘傷勢，Dave Roberts說：「沒新聞就是好新聞，目前我也沒有聽到有什麼不好的狀況。」
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