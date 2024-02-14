NBA／Draymond Green抨擊KD和Nurkic「懦弱」！砲火猛烈談當年事

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該場比賽中，Green和Nurkic發生口角，並且在比賽的對位中互別苗頭。賽後Nurkic表達了對Green的看法：「很可悲，他（Green）沒有吸取任何教訓，只是過了一段時間而已，他還會再打別人的。我收回之前說的一切，他不配獲得一個機會。那是一個滑稽的動作，試著去傷害別人。」－
對此Green表示自己的比賽風格就是如此，他不會安靜地在場上走來走去。而在最新一集的《Draymond Green Show》之中，他不只點名Nurkic，還順便提到了老隊友Kevin Durant。
「Nurkic和Kevin（Durant）之前在場上質疑過我的品格。」Green在結目上說道，他認為Nurkic和KD在場上從自己的比賽風格中質疑他的為人，這種做法是懦夫般的行為，「如果你想知道我的真實想法的話，我認為他們這樣做很懦弱、很糟糕（wack）。」
Green也對他和Durant之間的事情做出回應，「賽後每個人都在質疑我對Durant說的話，我的回應是：『這就是我，我就是會這樣做』，我不會分享我所說的其他詞是什麼。我一直都是這樣做，未來也還會繼續這樣做。這就像我前幾年在對快艇隊的比賽中對他說過的話一樣，我一直都是這樣做，並贏得冠軍；當你離開這裡之後，我還會繼續這樣做。」
Durant當年曾在和Durant同隊效力時，因為最後一擊的處理方式而發生爭吵，他一度說出「你來之前我們就已是冠軍」的話，外界也普遍認為這是KD離開勇士的原因之一。