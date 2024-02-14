王淨撇婚訊換新髮型！頂5髮旋放閃 「墨鏡反射1亮點」藏鏡人曝光
農曆新年到來，許多藝人也趁著過年休假放鬆，演員王淨和男友曹佑寧在一起1年多，日前傳出兩人祕密登記，不過小倆口火速澄清。王淨12日在IG發文提到，自己換了新髮型，並附上兩張走春照，其中一張墨鏡反射出曹佑寧的身影，讓網友驚呼「墨鏡有亮點」！
記者薛羽彤／綜合報導
王淨12日分享自己換了新髮型，剪了妹妹頭瀏海，「剪完瀏海才想起來自己有五個髮旋，前面兩個，後腦勺三個」，照片中可以看到她戴著墨鏡、雙手拿著美食飲料，雖然只有兩張照片，不過仍被眼尖網友發現，墨鏡反射出「掌鏡人」的身影，正是男友曹佑寧。
王淨過年悄悄放閃，吸引12萬人點讚，眾人大虧她，「我只看到藏淨人」、「墨鏡裡有男神」、「太閃了，戴墨鏡還是被閃到」、「墨鏡有亮點」、「目中有寧」。
王淨自從認愛曹佑寧後，開始大方在社群上放閃，去年聖誕節曹佑寧曬出自己抱著王淨的合影，他雙手扶著王淨的肚子，還被誤認「有喜」，讓王淨笑說：「沒有啦！肚子裡都是排泄物，不要鬧了，怎麼可能。」
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