MLB／一言難盡！大谷翔平到底有幾台保時捷 贊助商終於解釋清楚
初五迎財神！金錢話題不斷！大谷翔平到底有幾台保時捷？這個話題在近期洛杉磯道奇隊春訓受到球迷關注，因為大谷連續3天都開不同款式的保時捷到場，不過看來這兩天大谷都開了「911 targa 4S」這款保時捷「運動款」跑車，不但可以關閉車頂的「敞篷」跑車，這也是最有可能是他「自己購買」的車款，大谷翔平贊助商保時捷也表示，其實只有供應他兩種車款，但大谷好像也「開上癮」，實際上他有好幾種車款。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平贊助商保時捷接受日本媒體訪問時透露，當初提供給他「Porsche Cayenne」以及「Porsche Taycan」這兩款，但大谷在春訓卻開了「Porsche Panamera」與「911 targa 4S」，其中，「911 targa 4S」應該是他的最愛。
大谷在之前送給隊友Joe Kelly妻子「Porsche Taycan」電動車當作交換背號的禮物，兩人也達成協議，並且Kelly一家還公開展示大谷送的禮物，幫保時捷公司作出不錯的行銷。
此外，大谷也特別幫Joe Kelly設計T恤，上面以日文寫下：「棒球並不無聊」，不但幽默又風趣，也讓球迷感受到大谷跟他的好交情。
大谷開保時捷也成為大家討論話題，日本電視台主播羽鳥慎一認為大谷「絕對沒有花錢」，但也有前朝日主播玉川徹認為，「大谷就是買了，」也被認為是「自行推斷」，不過玉川徹也說：「我本來就很喜歡保時捷，但因為大谷，我更喜歡保時捷跟大谷了。」
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