彭佳慧初四遇車潮！「屏東回台北」開了7.5小時 釣出一票苦主
春節連假進入尾聲，初三開始高速公路上湧現北返車潮，今（14）日國五更塞車到凌晨。金曲歌后彭佳慧2018年和圈外老公離婚，兩人共有3名子女，彭佳慧是屏東人，昨（13）日她透露從家鄉開車返回台北，整整開了7.5小時，讓她崩潰喊「媽呀～腰酸背痛了！」
記者薛羽彤／綜合報導
彭佳慧昨日在臉書發文表示，因過年要返回家鄉屏東，帶著孩子們需要有車比較方便，選擇開車返鄉，然而開車回台北時，遇上北上車潮，從中午11點一路開到晚上快7點，中間只休息了一次，整整開了7.5小時，她苦嘆「我喜歡開車但不喜歡塞車，返鄉過年的異鄉遊子才能了解這種感覺。」
不過，彭佳慧也樂觀表示，幸好零食準備的夠，副駕駛放的音樂還不錯聽，自己還是很喜歡回家的感覺。留言區也釣出一票苦主表示，「塞到不要不要的幾乎定點車速10，年初二水上到桃園6個小時30分」、「我今天從台東開回高雄，也開了六個小時」、「今天6:30從麟洛出發，10:00到林口，早起的鳥兒不塞車」；好友們邱凱偉、唐從聖、狄志為也說「我們開了6個半小時」、「今天高速整個塞爆了」、「辛苦了，新年快樂，我過年向來不開車回南部」。
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