王心凌遭外甥出賣「無P圖41歲美照」！粉絲瘋喊：羨慕極了
「甜心教主」王心凌出道以甜美的曲風聞名，有許多知名歌曲，2022年王心凌參加競演節目《乘風破浪》，以一首〈愛你〉吸引千萬人次瀏覽，勾起不少人回憶。王心凌最終憑藉節目演藝事業再度翻紅。日前，王心凌回家過年，遭外甥出賣無P圖合照，讓不少粉絲紛紛大喊「羨慕極了」。
記者張一笙／綜合報導
男網友在臉書PO文並寫下：「第一次回媽媽的娘家，第一次就遇到了王心凌『小』阿姨和姑婆，回老家的人很多也很熱鬧」，照片中，41歲的王心凌身穿白色高領上衣及灰色褲裙，整體高雅時尚。王心凌41歲凍齡照曝光後，不少粉絲紛紛羨慕大喊「羨慕極了」、「好羨慕啊」、「我也想跟阿姨拍照」、「我也想跟阿姨跳愛你」。
王心凌是許多網友們滿滿的回憶，2003年王心凌以《Cyndi Begin》首張個人專輯出道，隔年發行第二張專輯《愛你》迅速爆紅，2005年發行第三張專輯《Honey》；同時也出演《西街少年》、《天國的嫁衣》、《微笑Pasta》等知名偶像劇，奠定王心凌「甜心教主」的地位。
日前，王心凌剛完成第三輪巡演「Sugar High世界巡迴演唱會」，地點遍及台北、上海、北京、澳門、新加坡、馬來西亞等地，同時發行第十三張專輯《BITE BACK》，專輯更一舉奪下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。
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