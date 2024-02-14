籃籃同框峮峮！萬人驚呼台南出美女「這是什麼夢幻聯動」

王心凌遭外甥出賣「無P圖41歲美照」！粉絲瘋喊：羨慕極了

▲王心凌回家過年遭外甥出賣41歲無修圖照，引起粉絲暴動。（圖／王心凌臉書）
▲王心凌回家過年遭外甥出賣41歲無修圖照，引起粉絲暴動。（圖／王心凌臉書）

記者張一笙／綜合報導

「甜心教主」王心凌出道以甜美的曲風聞名，有許多知名歌曲，2022年王心凌參加競演節目《乘風破浪》，以一首〈愛你〉吸引千萬人次瀏覽，勾起不少人回憶。王心凌最終憑藉節目演藝事業再度翻紅。日前，王心凌回家過年，遭外甥出賣無P圖合照，讓不少粉絲紛紛大喊「羨慕極了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲外甥貼出王心凌41歲無P圖合照，網友紛紛留言「羨慕極了」（圖／轉攝自臉書）
▲外甥貼出王心凌41歲無P圖合照，網友紛紛留言「羨慕極了」。（圖／轉攝自臉書）
男網友在臉書PO文並寫下：「第一次回媽媽的娘家，第一次就遇到了王心凌『小』阿姨和姑婆，回老家的人很多也很熱鬧」，照片中，41歲的王心凌身穿白色高領上衣及灰色褲裙，整體高雅時尚。王心凌41歲凍齡照曝光後，不少粉絲紛紛羨慕大喊「羨慕極了」、「好羨慕啊」、「我也想跟阿姨拍照」、「我也想跟阿姨跳愛你」。

王心凌出道至今，有不少經典歌曲，更被稱為「甜心教主」。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌出道至今，有不少經典歌曲，更被稱為「甜心教主」。（圖／天晴娛樂提供）
王心凌是許多網友們滿滿的回憶，2003年王心凌以《Cyndi Begin》首張個人專輯出道，隔年發行第二張專輯《愛你》迅速爆紅，2005年發行第三張專輯《Honey》；同時也出演《西街少年》、《天國的嫁衣》、《微笑Pasta》等知名偶像劇，奠定王心凌「甜心教主」的地位。

▲王心凌新專輯拿下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。（圖／天晴娛樂提供）
▲王心凌新專輯《BITE BACK》，一舉拿下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。（圖／天晴娛樂提供）
日前，王心凌剛完成第三輪巡演「Sugar High世界巡迴演唱會」，地點遍及台北、上海、北京、澳門、新加坡、馬來西亞等地，同時發行第十三張專輯《BITE BACK》，專輯更一舉奪下五大唱片銷售排行榜的女歌手冠軍。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多「龍華富貴發大財」相關新聞。

王心凌爆「3年沒放假」衝回台陪孩子！帶半天就喊累：把拔換你了

王心凌獻唱《星願》主題曲！帶入追夢經歷　歡慶迪士尼100週年

王心凌蠟燭多頭燒！忙到受不了　機場向粉絲撒嬌「高估體力」

獨／啦啦隊女神芮絲除夕守歲獻愛心　號召粉絲關懷街友送暖送幸福

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞