NBA／Kawhi Leonard受傷 確定錯過對勇士一戰、明星賽恐也將缺席
洛杉磯快艇在12月磨合完之後拉出同時期聯盟最佳的戰績，但今（14）日球隊卻傳來壞消息，主將Kawhi Leonard將因左側內收肌拉傷缺席明天對金州勇士的比賽。同時Leonard也高機率缺席2月中下旬的全明星賽，過去Leonard的健康情況就一直是快艇能否更進一步的關鍵，如今球隊也用很謹慎的態度來處理他這次的傷情。
記者黃建霖/綜合報導
Leonard這一季目前為止，幾乎都能保持健康，只缺席了4場比賽，而這4戰他都是因為髖部挫傷而進行修整。自從1月2日傷癒復出以來，Leonard就沒有再缺席一場比賽，不過在明天對勇士隊的賽事，他已確定無法出賽。
Leonard過去有不少次小傷輪休的情況，但這一次受傷情況有些嚴重，並非一般性的球隊輪休，快艇隨隊記者Law Murray透露，Leonard很可能無法打今年的全明星賽。
「Kawhi Leonard將缺戰的事實（甚至不是上出戰成疑的狀態），意味著他如果能夠打全明星賽將是讓人驚訝的。那種傷病需要多天休息才能恢復，我認為他在明星賽後快艇對陣雷霆和灰熊的背靠背賽事中，最多也就是出戰成疑的狀態。」