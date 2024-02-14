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最棒的情人節禮物！見彌勒佛前放橘子　情侶檔試手氣竟中百萬大獎

▲一對情侶檔進店時看到店裡供奉的彌勒佛前放著一顆橘子，於是決定買幾張1000元的1200萬大吉利刮刮樂，沒想到刮中百萬大獎。（圖／NOWnews資料照）
▲一對情侶檔進店時看到店裡供奉的彌勒佛前放著一顆橘子，於是決定買幾張1000元的1200萬大吉利刮刮樂，沒想到刮中百萬大獎。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

台彩公司推出「1200萬大吉利」刮刮樂，截至昨（13）日，已刮出2個1200萬元、9個100萬元。據台彩公司今（14）日轉述，一對情侶檔進店時看到店裡供奉的彌勒佛前放著一顆橘子，於是決定買幾張1000元的1200萬大吉利刮刮樂，沒想到刮中百萬大獎，成了最棒的情人節禮物。

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除了熱門的「2000萬超級紅包」之外，台彩推出的「1200萬大吉利」有相當受到民眾歡迎，共計5個「1200萬元」頭獎、150個100萬元。截至昨（13）日，已刮出2個1200萬元、9個100萬元。

台彩今日分享中獎故事，根據台北市萬華區天美工作室公益彩券描述，一對情侶檔過年期間去逛夜市路過彩券行想買刮刮樂，進店時女友突然看到店裡供奉的彌勒佛前放著一顆橘子，想到之前買過名稱裡有「吉利」的刮刮樂，在店員推薦下決定買幾張1000元的「1200萬大吉利」刮刮樂，沒想到刮中百萬大獎。

兩人刮中時還特意表現平淡，等待現場客人離去才興奮大喊，「我們中了100萬啦」，開心的直摸彌勒佛肚子。天美工作室表示，過年期間想說放顆橘子在彌勒佛前討個吉利，沒想到真的讓店裡開出百萬大獎。

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