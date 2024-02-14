相信蒲亭「絕對不會」輸掉俄烏戰爭！馬斯克：他退縮就會被暗殺
知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）12日在X Spaces論壇上表示，不認為蒲亭會輸掉對烏克蘭的戰爭，反對拜登政府通過援助烏以台的950億美元包裹法案，因為這不會給烏克蘭帶來實質的幫助。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《彭博社》等外媒報導，馬斯克近日和共和黨籍參議員強生、范斯（J.D. Vance ）、李麥克（Mike Lee）、前共和黨總統提名候選人拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）及Craft Ventures共同創辦人賽克斯（David Sacks），在X的空間直播（Spaces）進行對談。馬斯克同意強生有關蒲亭不會在烏克蘭戰敗的說法，直言那些期待烏克蘭獲勝的人，無疑是「生活在幻想世界中」。
馬斯克認為，即使通過包裹法案，這筆支出對烏克蘭也沒有幫助，因為延長戰爭這件事本身就無益於烏克蘭；而且，蒲亭也面臨必須堅持到底的壓力，聲稱：「如果他退縮，他就會被暗殺。」
馬斯克並指出，有些人指控他都在為蒲亭辯護，但這種說法相當「荒謬」，否則他就不會讓SpaceX向烏克蘭提供「星鏈」之類的服務了；何況把蒲亭拉下台未必就是明智之舉：「對於那些希望俄羅斯政權更迭的人來說，他們應該考慮誰是可以推翻蒲亭的人，這個人是和平主義者嗎？可能不是....這樣的人可能會比蒲亭更強硬。」