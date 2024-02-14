李多慧療癒吃播「閃現1秒邪惡視角」　流量密碼吸引逾11萬人觀看

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在正片中，李多慧驕傲地展示了她親手製作的「東坡肉」和媽媽醃漬的泡菜。她接著使用了韓國網紅吃播專用的長柄木勺，一口氣吃掉了滿滿的白飯和泡菜。在影片中，李多慧不僅將一碗滿滿的飯吃個乾淨，還大口大口喝著啤酒，接著走進廚房煮了兩包泡麵。她豪邁的吃法讓不少粉絲紛紛留言表示「這吃法太豪邁了，看了都餓了」、「看李多慧的吃播好治癒」、「多慧真的不顧形象，太厲害了」、「她喝醉的樣子超可愛又搞笑」。
李多慧在YouTube上擁有超過70萬訂閱者，時常在YouTube上開箱自己的房間及美妝影片，來台灣以後，她更請來韓國攝影團隊，拍攝一系列的美食、旅遊影片，並且將影片全數附上中文，與台灣網友及韓國網友分享她生活和旅遊體驗，成為2023年YouTube「熱門創作者」、「快速竄升創作者」2大排行榜冠軍。
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