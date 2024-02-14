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李多慧療癒吃播「閃現1秒邪惡視角」　流量密碼吸引逾11萬人觀看

▲李多慧上傳首部吃播ASMR影片，不到一天吸引超過11萬人觀看。（圖／翻攝自李多慧YouTube）
▲李多慧上傳首部吃播ASMR影片，不到一天吸引超過11萬人觀看。（圖／翻攝自李多慧YouTube）

記者張一笙／綜合報導

「樂天女孩最強外援」李多慧，於昨（13）日在她經營的YouTube頻道與粉絲分享了她的首支吃播ASMR影片。影片中不僅食物豐富，還收錄了李多慧享受美食時的聲音，令人感到十分愉悅。尤其是影片一開始不到一秒的「邪惡視角」，在不到一天的時間內吸引了超過11萬觀眾觀看。

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▲李多慧影片中開頭不到一秒的邪惡視角，引發網友暴動。（圖／轉載自李多慧YouTube）
▲李多慧影片中開頭不到一秒的邪惡視角，引發網友暴動。（圖／轉載自李多慧YouTube）
李多慧在影片一開始向觀眾介紹這是她的第一支吃播影片，隨後在第8秒的畫面中以俯視的角度呈現自己洗菜的過程，這段「邪惡畫面」引起了不少粉絲的討論。在不到一天的時間內，這支影片已經吸引了超過11萬人觀看。

▲李多慧一口就將長柄飯勺中的食物吞掉。（圖／轉載自李多慧YouTube）
▲李多慧一口就將長柄飯勺中的食物吞掉。（圖／轉載自李多慧YouTube）
在正片中，李多慧驕傲地展示了她親手製作的「東坡肉」和媽媽醃漬的泡菜。她接著使用了韓國網紅吃播專用的長柄木勺，一口氣吃掉了滿滿的白飯和泡菜。在影片中，李多慧不僅將一碗滿滿的飯吃個乾淨，還大口大口喝著啤酒，接著走進廚房煮了兩包泡麵。她豪邁的吃法讓不少粉絲紛紛留言表示「這吃法太豪邁了，看了都餓了」、「看李多慧的吃播好治癒」、「多慧真的不顧形象，太厲害了」、「她喝醉的樣子超可愛又搞笑」。

▲李多慧吃完一碗飯還不夠，又到廚房煮了兩包泡麵，切蔥時意外展現自己的刀工。（圖／轉載自李多慧YouTube）
▲李多慧吃完一碗飯還不夠，又到廚房煮了兩包泡麵，切蔥時意外展現自己的刀工。（圖／翻攝自李多慧YouTube）
李多慧在YouTube上擁有超過70萬訂閱者，時常在YouTube上開箱自己的房間及美妝影片，來台灣以後，她更請來韓國攝影團隊，拍攝一系列的美食、旅遊影片，並且將影片全數附上中文，與台灣網友及韓國網友分享她生活和旅遊體驗，成為2023年YouTube「熱門創作者」、「快速竄升創作者」2大排行榜冠軍。

▲李多慧在影片中預告將在下一部影片展現自己做菜的過程。（圖／轉載自李多慧YouTube）
▲李多慧在影片中預告將在下一部影片展現自己做菜的過程。（圖／翻攝自李多慧YouTube）
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