情人節6大速食「買一送一」！拿坡里買8送8　繼光香香雞也買1送1

2月14日情人節送玫瑰花「選錯色」戀情直接中斷　3款地雷禮物別買

▲西洋情人節送上玫瑰花要特別注意顏色，同時Pinkoi社群調查，情人節地雷禮物是讓人收到怕的「馬克杯」，娃娃和巧克力也都上榜。(圖／記者周淑萍攝)
▲西洋情人節送上玫瑰花要特別注意顏色，同時Pinkoi社群調查，情人節地雷禮物是讓人收到怕的「馬克杯」，娃娃和巧克力也都上榜。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

今（14）天是春節最後一天的假期，剛好是西洋情人節，根據Pinkoi社群調查，情人節地雷禮物的冠軍是讓人收到怕的「馬克杯」，被網友公認缺乏新鮮感的選擇；第二名是可愛的「娃娃」，第一眼雖然很萌，但容易積灰塵，收納也是一大痛點；第三名經典「巧克力」上榜。至於，不敗的「玫瑰花」該怎麼選最好，從顏色、朵數都有不同含意，其中「黃色」有代表「歉意」、「逝去的愛」，大多用來送給朋友，

我是廣告 請繼續往下閱讀
情人節送玫瑰花是個不會太雷的選擇，玫瑰象徵愛情，為萬花中的女王，又稱「花中之后」，但不同顏色有不同含意，在選擇時可以留意一下避免表錯意而讓戀情無疾而終。Pinkoi 官網上整理了常見的玫瑰花顏色的花語

▲永進花卉。情人節。內湖花市。(圖／記者周淑萍攝)
▲西洋情人節是玫瑰花的旺季，挑錯顏色可能會相當尷尬。(圖／記者周淑萍攝)
🟡5種常見玫瑰花顏色花語

📍紅色：象徵濃烈的愛情和熱情，是表達愛情和傳達浪漫情感的最佳選擇。送給另一伴的最佳選擇。
📍粉紅色：代表優雅、溫柔和純真的愛情，也常被用來表達感激或是對某人的欣賞和喜愛。除了送給伴侶、閨蜜、媽媽、姐妹都很適合
📍白色：代表純潔、無瑕和無辜。常被視為結婚和新生活的象徵，因此常見於婚禮。另外，白玫瑰花在悲傷和慰問場合中也很適合。瑰傳達出安慰和支持的訊息。
📍黃色：象徵友誼、歡樂和珍重祝福。是送給朋友的完美選擇，黃玫瑰在愛情裡代表「歉意」、「逝去的愛」，因此大多是在分手之際才會贈送，在買給另一半時要特別注意。
📍紫色：永恆的愛、浪漫真情、珍貴獨特，在愛情中也可以用來表達對某人深深的愛戀和迷戀之情。而紫玫瑰具備十分高貴、典雅的形象，也適合送給德高望重的人表示敬意。

▲5月14日這天玫瑰花可別亂送，紅玫瑰傾訴愛意，白玫瑰代表猶疑，但送到黃玫瑰就是要和對方道別了。（示意圖／取自unsplash）
▲送上一朵紅色玫瑰，表達愛意，但如果送到黃玫瑰可就超尷尬。（示意圖／取自unsplash）
🟡常見的朵數含意
1朵：表達愛戀、熱情和浪漫，適合送給愛人或表示初次表達愛意。
3朵：代表「我愛你」的表達方式，適合在紀念日或重要日期贈送給愛人。
5朵：表達對某人的深深愛意和欣賞，適合在特殊的紀念日贈送。
9朵：代表長久和永恆的愛情，適合在慶祝結婚週年或特別紀念日贈送。
10朵：象徵完美的愛情，適合在重要的戀愛里程碑或婚禮中贈送。
12朵：代表激情和每個月一朵的愛情，是最常見的花束數量，適合在任何場合贈送。
24朵：表達深深的愛意和尊敬，適合在重要的紀念日或表示對愛人的無限愛意。
36朵：代表浪漫的愛情和美好的回憶，適合在特殊的紀念日或慶祝活動中贈送。
99朵：象徵長久和永恆的愛情，是極具浪漫和珍貴的禮物，適合在重要的紀念日或特殊場合中贈送。
100朵：代表完美和無條件的愛情，是極具盛大和浪漫的禮物，適合在重要的慶典或婚禮中贈送。

2月14西洋情人節！情侶一起買房5狀況　1表看解決方式

初五開工情人節！7-11今拿鐵買2送2　全家霜淇淋、星巴克都買1送1

情人節馬上有對象！10秒內測出「誰是你的靈魂伴侶」趣味心理測驗

情人節6大速食「買一送一」！拿坡里買8送8　繼光香香雞也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞