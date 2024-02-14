2月14日情人節送玫瑰花「選錯色」戀情直接中斷　3款地雷禮物別買

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🟡5種常見玫瑰花顏色花語
📍紅色：象徵濃烈的愛情和熱情，是表達愛情和傳達浪漫情感的最佳選擇。送給另一伴的最佳選擇。
📍粉紅色：代表優雅、溫柔和純真的愛情，也常被用來表達感激或是對某人的欣賞和喜愛。除了送給伴侶、閨蜜、媽媽、姐妹都很適合
📍白色：代表純潔、無瑕和無辜。常被視為結婚和新生活的象徵，因此常見於婚禮。另外，白玫瑰花在悲傷和慰問場合中也很適合。瑰傳達出安慰和支持的訊息。
📍黃色：象徵友誼、歡樂和珍重祝福。是送給朋友的完美選擇，黃玫瑰在愛情裡代表「歉意」、「逝去的愛」，因此大多是在分手之際才會贈送，在買給另一半時要特別注意。
📍紫色：永恆的愛、浪漫真情、珍貴獨特，在愛情中也可以用來表達對某人深深的愛戀和迷戀之情。而紫玫瑰具備十分高貴、典雅的形象，也適合送給德高望重的人表示敬意。
🟡常見的朵數含意
1朵：表達愛戀、熱情和浪漫，適合送給愛人或表示初次表達愛意。
3朵：代表「我愛你」的表達方式，適合在紀念日或重要日期贈送給愛人。
5朵：表達對某人的深深愛意和欣賞，適合在特殊的紀念日贈送。
9朵：代表長久和永恆的愛情，適合在慶祝結婚週年或特別紀念日贈送。
10朵：象徵完美的愛情，適合在重要的戀愛里程碑或婚禮中贈送。
12朵：代表激情和每個月一朵的愛情，是最常見的花束數量，適合在任何場合贈送。
24朵：表達深深的愛意和尊敬，適合在重要的紀念日或表示對愛人的無限愛意。
36朵：代表浪漫的愛情和美好的回憶，適合在特殊的紀念日或慶祝活動中贈送。
99朵：象徵長久和永恆的愛情，是極具浪漫和珍貴的禮物，適合在重要的紀念日或特殊場合中贈送。
100朵：代表完美和無條件的愛情，是極具盛大和浪漫的禮物，適合在重要的慶典或婚禮中贈送。