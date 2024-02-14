富國島遭丟包旅客要回家了！3班機下午抵台 首班已全數登機
有近300名台灣旅客向年代旅遊購買越南富國島旅遊行程，卻因年代與當地地接旅行社有款項紛爭，導致數百名旅客被丟包當地。昨（13）日、今（14）日兩共767位旅客將如期返台，今預計將有3個航班載運旅客回台，首班越捷航空VJ844班機的旅客，已經全數登機。
記者鄭妤安／台北報導
近期有台灣旅客購買年代旅遊行程、前往越南富國島遊玩，卻因旅行社與當地地接社款項爭議，遭丟包與額外收費。
交通部觀光署昨日說明，此案所涉航班有4班回台班機，包含2月13日的1班154人、2月14日的3班613人，均會如期返台。
據了解，富國島旅客回台共分3個班機，包括越捷航空VJ844、VJ3390，以及越竹航空QH9564航班；桃園機場資訊顯示3航班抵台時間分別為，越捷航空VJ844下午12時51分，VJ3390預計15時15到達，越竹航空QH9564估17時05抵台。
根據媒體報導，越南富國島WInnER旅行社總經理唐凱表示，今日上午第一班飛機越捷航空VJ844旅客，已全部登機，其他航班旅客也已陸續在機場辦理登機手續，與此同時，觀光署人員也赴機場了解旅客狀況。