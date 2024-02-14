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2024財神廟熱議榜單！南投紫南宮只排第2　冠軍財神廟用AI解鸞文

▲位於雲林的「北港武德宮」，香火相當鼎盛，去年底發布「AI鸞文建置系統」，藉由AI人工智慧輔助辨識鸞文。（圖／雲林武德宮Google評價）
▲位於雲林的「北港武德宮」，香火相當鼎盛，去年底發布「AI鸞文建置系統」，藉由AI人工智慧輔助辨識鸞文。（圖／雲林武德宮Google評價）

記者徐銘穗/綜合報導

今（14）天是大年初五，也是五路財神生日，不少人趁著假期最後一天的好天氣，衝財神廟拜拜，祈求新的一年財運旺到炸裂。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「財神廟」話題的網路聲量表現，帶大家了解2024最新、網友熱議的TOP 6財神廟。

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「武德宮」搭上AI熱潮讓網友驚呼連連

「哪間財神廟最靈驗？」就有網友在社群討論中提問，引發眾多回應，其中許多信眾們一致推薦「北港武德宮」，分享自己的參拜經驗說「我拜拜完回去買刮刮樂就中了200元」、「有祈求薪資，後來也真的有達到心中預期」等等。

北港武德宮也搭上AI熱潮，斥資60多萬購置「AI鸞文建置系統」，「鸞文」是武財神借鸞生以葫蘆桃筆寫出七言鸞文，以此作為與眾生溝通的方式，AI系統可協助廟方解析，讓許多網友也驚呼「AI解籤也太厲害」，參拜求財的同時也體驗這項新奇又有趣的系統。

▲網友近年熱議TOP 6財神廟。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網友近年熱議TOP 6財神廟。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
 「紫南宮」借發財金旺財運引關注

而「竹山紫南宮」也是許多網友們在求財時經常提及的財神廟，當中又以借發財金而聞名，因而每每在農曆新年期間，都吸引許多信眾前往，希望能透過小小的發財金，來祈求一整年的財運亨通。

位於南台灣屏東的「車城福安宮」，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟，全年香火鼎盛且香客絡繹不絕，而提到農曆新年走春求財，就有人表示「最特別的發財米，可以帶回家煮給家人們吃，據說能一起分享好財運」，不同於常見的發財金，特別的參拜經驗也讓網友們感到十分驚奇。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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