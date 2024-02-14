陳為民目睹綜藝大哥「錄影前開戰女舞者」 報線索給小S：他還在
藝人陳為民日前上小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》，在節目中提到他認為在任何職業中都有可能擦出愛情的火花，並分享他在剛踏入娛樂圈時，就親眼目睹一位綜藝大哥在背板後與一名女舞者發生關係。話題一出，小S立即追問：「這位大哥現在還好嗎？」陳為民則表示：「他還在。」
記者張一笙／綜合報導
陳為民說，自己剛進娛樂圈時，參加不少大型綜藝活動，其中一檔節目的主持陣容都是一線大咖。在一次錄影中，所有人都已就位，唯獨其中一位綜藝大哥不見蹤影。於是陳為民約另一名男星庹宗康到背板後抽菸，無意間聽到背板後「咚咚咚」的撞擊聲。
陳為民與庹宗康才發現，原來消失的大哥在背板後與另一名女舞者正在發生關係，這番話讓在場所有人大吃一驚，小S直呼「真的嗎」？陳為民隨後補充，該名女舞者完全陶醉其中，對其他人在旁毫不理會，而那位綜藝大哥也淡定回應：「你們等一下，我馬上好。」小S追問：「這位大哥現在還好嗎？」陳為民則說：「他還在。」這段往事讓在場主持人與嘉賓聽完相當震驚。
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