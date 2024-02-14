李亦伸專欄／勇士逆襲！戰績「起死回生」　一切正開始變得不同

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湖人上季開季以2勝10敗開局，經歷兩次五連敗，最後卻能殺進西區決賽，稱得上傳奇，湖人最後三分之一例行賽「起死回生」故事，今年還是有可能再復製，湖人正在甦醒，是目前不能被低估和忽略的西區第九種子。
西區第10勇士正在創造另一個西區「起死回生」故事，勇士最近8戰7勝1敗，逐漸擺脫上半季頻被逆轉，關鍵球失誤輸球，打不出勇士團隊籃球和精英防守表現。
「雖然樣本數還是很少，但我們正在打出更均衡攻防表現，團隊更緊密，我們看起來更快、更有彈性，極具運動能力和競爭性」勇士教練Steve Kerr為球隊最近不同表現做了細膩總結。
團隊更緊密，防守輪換更出色，速度和運動能力也拉上來，球員之間凝聚力和專注度都在提升，勇士正打出跟上半季完全不同的籃球。
湖人上季完成逆襲，讓更多人不敢忽視老詹+AD帶動能力，今年湖人陣容更完整，比上季更早完成部署。
勇士的逆襲是否正在啟動，幾個細節可以給大家參考。
1、勇士目前防守效率是第18，這是今年防守表現最好的勇士，最近10戰勇士防守效率可以排第八。勇士進攻效率也進步到第11，同樣是今年最好勇士。
2、小前鋒Jonathan Kuminga最近20場比賽場均20分，投籃命中率5成5，Kuminga的進化和穩定得分，經常成為勇士場上第二得分點。
3、陣容深度更完整。菜鳥後衛Brandin Podziemski進攻效率不高，但攻防表現非常老練，關鍵球大心臟、把握性不低，在勇士主力控球Chris Paul傷停這兩個月Brandin Podziemski成為勇士第二持球點，他的成熟、能單打會突破、又經常有神來幾筆的防守，有效解放Stephen Curry的持球和頻頻被多人包夾壓力。
4、勇士幾名核心角色球員正在打出本季最佳狀況，包括Draymond Green一向拙劣的得分、投籃，Andrew Wiggins的三分手感，Gary Payton二世傷癒歸隊，菜鳥中鋒Trayce Jackson-Davis正在展現他能擺進穩定輪換競爭力。
5、Klay Thompson雖然整季表現都很低迷，但他也正在自我調整+學習，從絕對主力轉換為角色球員，第四節或決勝期經常得坐板凳，適應不同定位和角色。
沒有不好情緒，不會只剩抱怨，逐漸了解現實和勇士現況，Klay Thompson想要最大合約和續約是人之常情，但在團隊利益和個人利益之間找到平衡，Klay Thompson仍是勇士戰力核心，不會成為負數。
過去兩個月勇士不斷被逆襲、逆轉，打不出精英防守，甚至Stephen Curry也經常打不出超級球星身手扭轉比賽劣勢，西區排名最差掉到第12，但我一再強調「勇士還沒死」，不必太早絕望，宣判勇士死刑。
勇士正在甦醒，Stephen Curry的隊友不斷凝聚，勇士也在打出精英級別防守和團隊合作，一支全新勇士正在重生。