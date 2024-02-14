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董仔夫妻購買整本2000元刮刮樂　狠砸3.6萬驚人實測結果曝光

▲董仔在IG上分享購買整本刮刮樂後中獎金額，說服了不少網友。（翻攝自董仔IG）
▲董仔在IG上分享購買整本刮刮樂後中獎金額，說服了不少網友。（翻攝自董仔IG）

記者張一笙／綜合報導

YouTube「這群人」成員董仔昨（13）日在IG分享自己在2間彩券行挑了2張2千元的刮刮樂都槓龜。老公海力建議2千元刮刮樂應直接購買整本，因為勝率有70％，頂多賠1萬塊，反之則有可能中千萬大獎。於是兩人狠砸3萬6千元現金，購買整本2千元刮刮樂，驚喜發現刮中3萬3千元。

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▲董仔與老公海力花3.6萬實測買整本2000元刮刮樂，結果賠了2000多塊。（圖／翻攝自董仔IG）
▲董仔（右）與老公海力花3.6萬實測買整本2千元刮刮樂，結果賠了2000多塊。（圖／翻攝自董仔IG）
董仔昨日在IG上傳影片「刮刮樂就該這樣買！」提到自己買了兩張刮刮樂都沒中，老公海力精打細算後告訴她，2千元刮刮樂一本18張，以70%投資報酬率來看：「妳輸的話了不起賠1萬，妳贏的話就絕對超過3萬6。」董仔聽完深表同意，大喊：「領錢！」

▲董仔夫妻表示，就算賠錢也當作是在做公益。（圖／翻攝自董仔IG）
▲董仔夫妻表示，就算賠錢也當作是在做公益。（圖／翻攝自董仔IG）
董仔為節省時間，拿到刮刮樂後只刮開左上角QRcode，並將整本拿去給店員刷，結果兩人挑的刮刮樂共計中了3萬3千元，扣完稅還有3萬2千多，約莫賠了3千元左右，比董仔任選兩張賠了4000元來說相對划算，就算賠錢也當作是在做公益。

▲不少人看完董仔分享心得後，紛紛表示被說服了。（圖／翻攝自董仔IG）
▲不少人看完董仔分享心得後，紛紛表示被說服了。（圖／翻攝自董仔IG）
不少粉絲看完後紛紛在底下留言「突然被海力說服欸，明天買起來？」、「怎麼辦海力太有道理了啦！」、「哈哈哈內行人！直接刮QR Code」、「突然很有道理耶！集資買一本」、「其實還蠻有道理的餒」，但其實也有不少粉絲持反對意見「但不是每一本都可以中到3萬3欸」、「這感覺一定賠啊啊啊...」、「真的出去比進來的多」，正反意見兩極，引發不少討論。

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