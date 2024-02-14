日股龍年開盤「好彩頭」！謝金河直呼是2024華爾街夢幻劇本

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謝金河回顧1989年12月29日這一天，日本日經指數最高衝上38957，隨即引爆大泡沫，日本陷入失落卅年，日經指數最慘跌至6994.9，而這個卅年，日本殞落，中國大起，成為全球主調。1989年日本經濟觸頂，中國的GDP總額才站上一兆美元，日本是緊追美國的第二大經濟體，如今日本被德國追過，後面還有印度的追兵。
不過，調整卅年的日本，現在抖落一身晦氣，泡沫經濟的棒子交給中國，這個世界在2024年又會有精彩的大變化，大家都在關注2024年華爾街的夢幻劇本怎麼演？
謝金河提到，這兩天，美國公布元月Cpi3.1%，超過市場預期，美國股市震盪走低。不過，美國今年最大的是川普變數，愈到下半年，衝擊力會加大！台灣當然也會受到影響。
日本股市龍年觸及38000，這也預告日經指數將飛越高懸35年的38957，日本深蹲卅年的經濟也會出現大變化。最顯著的是孫正義，過去廿年，軟體銀行靠馬雲，這次ARM大漲到164美元，軟銀又找到新動能。
日本股市大漲，幾根大柱已經成形，一是Toyota在全球汽車業挾殺中，這次從1746大漲到3409日圓，市值站上亞洲第三。Sony從9213上升到14915，也看到力道，這次Sony和台積電的熊本建廠，對Sony助力很大！
二，日本半導體產業再起已見到曙光，這次東京威力科創，愛德萬，富士通，甚至材料大廠日東電工，東電化，股價漲幅都很驚人。13日東京威力科創大漲逾10%。
三，最能彰顯日本經濟力的商社，巴菲特的五大商社全面大漲，像伊藤忠從1911漲到6844日圓，巴菲特沒有買的豐田通商更是從2046漲到9830日圓，丸紅，住友，三菱等漲幅都十分耀眼。
四，代表日本軍工產業的三菱重工，這次從2181漲到10800日圓，川崎重工也有不錯表現，這代表日本在地緣政治的角色正逐漸加重。
五，在中國產能全開的大殺戮中，日本優質化的區隔市場策略奏效，日本的水泥，輪胎，鋼鐵，化學產業股票全面大漲，特別是全球貨櫃運輸殺聲震天，但日本三大航商：日本郵船，商船三井，川崎汽船股價卻頻創新高。