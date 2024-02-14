比特幣ETF上市滿月狂吸金！睽違2年多 首次攀高至5萬美元關卡
美國證券交易委員會（SEC）於今（2024）年1月10日正式宣布，批准比特幣ETF上市，消息一出，振奮產業界，帶動市場加密貨幣的交易量，也讓比特幣價格不斷上漲，更在12日一度觸及5萬美元關卡，這是自2021年12月以來，相當於睽違兩年多的時間，首次短暫突破5萬美元。
記者鄭妤安／台北報導
根據加密貨幣媒體CoinDesk報導指出，比特幣去年共計漲逾150％，截至2月12止，漲幅高達16%左右，觸及2021年12月底以來最高價位，許多投資人都看好比特幣未來漲勢。不過，與比特幣在2021年11月觸及的歷史高點6萬8990美元相比，仍下跌約近30%。
美國於今年1月10日正式宣布，批准11家機構的比特幣現貨ETF交易，當日，比特幣一度衝破4萬9000美元，這一整個月來，曾因投資者獲利了結直降1萬美元，隨後反彈直逼5萬美元，這是睽違兩年多的時間，首次短暫突破5萬美元水平。
然而，與此同時，美國當局最新公布的通膨數據不如預期，讓市場對提前降息的期望落空，造成美國股債雙殺，道瓊13日一度跌破700點，後收跌524點。標普跌逾1%，納斯達克回檔1.8%，費半則挫逾2%。