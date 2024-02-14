中職／潘威倫確定今年球季結束將引退！統一獅將擇期舉辦引退賽

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現年41歲的潘威倫，已經在中職賽場上打滾超過20個年頭，同時也是統一獅投手的招牌之一，過去21個賽季潘威倫共累積387場先發，戰績148勝103敗，主投2096.1局，通算防禦率為3.57。目前潘威倫勝投數148勝已是聯盟紀錄，新賽季他的目標則是希望能夠達成150勝，達成過去中職歷史上前所未有的里程碑。去年潘威倫一軍共出賽4場，有1場的先發紀錄，主投9.2局，被打出15支安打，防禦率為不理想的10.24。
領隊蘇泰安提到：「今年將是潘威倫球員生涯最後一個球季，非常鼓勵他能夠去爭取生涯150勝的里程碑。有跟潘威倫進行溝通，希望他今年可以全力把剩餘的2勝拿下來。今年是最後一年，他也認同球團的規劃，球團會擇期為他辦引退賽，但引退賽時間目前尚未確定，要看後續情況去做安排。」
潘威倫新賽季仍是以先發身份做準備
總教練林岳平也提到，明年中職將回到六隊規模，可能會有五連戰的情況出現，潘威倫勢必會有能夠先發的機會。「明年賽季可能有五連戰的情況出現，所以球隊必須要有第6號，甚至第7號先發投手，也有可能一場比賽需要動用到雙先發的機會，所以先發投手人選必須要多一點，以因應漫長的賽季。林岳平也提到，目前潘威倫春訓目標還是以先發角色去做準備，所有的4名洋將，則是也都朝著以先發投手身分做準備。」林岳平說到。
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