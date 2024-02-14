中職／統一獅壞消息！大哥胡智爲將動刀　上半季恐無緣出賽　

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胡智爲將動刀，對此總教練林岳平則是表示：「因為胡智爲的關節在檢查過後，發現有一些受損，不穩定性非常高，隨時有可能會有發炎的情況發生，胡智爲預計將於2/20動刀，上半季他應該是無緣出賽。這些軟骨組織脫落、類似骨刺的情況發生，會影響到他的活動狀況，這與參加國際賽之類的關係無關，投手本來就會遇到有一些骨刺、軟骨脫落的情況發生，這對投手來說很正常。」
潛力新秀林詔恩將有機會頂上先發
至於對先發輪值會不會有影響，林岳平則是表示，「一定會有影響，但在這個時間點就讓林詔恩、潘威倫有所準備，提早在賽季前準備好。」林岳平也特別點名郭俊麟，希望他能夠成為球隊重要的一枚活棋。林岳平說到：「因為郭俊麟是有經驗，同時也是一個相當好的先發投手，他可以先投前面也可以終結，他必須要是球隊的活棋，適時在球隊有缺陷的情況之下能夠頂上。」
但統一在洋投部分都已找好，且都是定位在先發型投手，開季預計將由勝騎士、羅昂、布雷克扛下頭3號先發位置，第4號則是新面孔凱力士則是隨時待命，至於剩餘的先發土投人選則是將交由古林睿煬、潘威倫、小將林詔恩等人負責。
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