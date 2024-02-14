樂天桃猿「最仙團長」Rina情人節晾美胸 寫真開賣福利惹粉絲暴動
樂天桃猿棒球隊「最仙團長」Rina擁有傲人長腿及飄逸黑長直髮，在棒球場上擁有廣大粉絲支持。今（14）日適逢西洋情人節，Rina在IG上宣布推出個人首本個人電子數位寫真書《娜就愛吧》，陪粉絲們一同度過情人節。只見宣傳照中Rina半露美胸，粉絲們紛紛大喊：「太辣了吧！」
記者張一笙／綜合報導
Rina本名謝艾娜，舞蹈系畢業，除了會跳舞，還有美妙歌喉，除了發行個人單曲外，也參與過不少MV拍攝。能歌善舞的她，還有一副精緻的臉孔及傲人的身材，羨煞眾人。近期也完成首部寫真拍攝，更為寫真書裸背泡溫泉，大秀好身材希望能陪粉絲一同度過西洋情人節。
Rina曾經是健身教練、舞蹈老師，以及廣告演員。2021年初加入中華職棒樂天桃猿應援團，成為中華職棒「首位」女團長，隨後也獲得多個「首位」，成為WBC世界棒球經典賽「首位」女團長，去年底也加入職籃T1聯盟臺北戰神籃球隊，成為T1聯盟「首位」女團長。
Rina表示，在拍攝過程中最具挑戰的部分是裸背泡溫泉，因為她是第一次挑戰這樣的大尺度，僅有一條浴巾讓她遮掩，背部則是一覽無遺，讓她感到十分緊張。即便如此，Rina也希望能夠在充滿挑戰的過程中，努力將每一張照片的姿態與表情都做到位，就是想讓粉絲們看到最完美的作品。《娜就愛吧》數位寫真也在今日西洋情人節當天，於各大網路平台上架。
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