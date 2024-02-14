路透獨家披露：蒲亭去年提議在烏克蘭停火！美國因「這理由」拒絕

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不過，蒲亭的停火提案中表明不願意放棄俄羅斯控制的任何烏克蘭領土，這是克里姆林宮部分人士所相信能夠達到和平的最佳途徑，但遭到美國拒絕。美方透過中間人告訴莫斯科，如果沒有烏克蘭的參與，他們不會討論任何可能的停火提議，因此接觸以失敗告終。
消息人士表示，與美國人的接觸毫無結果，關鍵在於美方並不想對烏克蘭施壓，無意逼迫烏克蘭去接受俄羅斯的停火條件。對於《路透社》這篇獨家報導，克里姆林宮、白宮、美國國務院和中央情報局（CIA）均拒絕置評。
美國總統拜登（Joe Biden）仍在持續推動美國國會通過對烏克蘭的軍援法案，但是遭到許多共和黨議員們的反對。烏克蘭總統澤倫斯基則多次重申，不會接受任何以犧牲烏克蘭領土為代價的停火談判，並將任何與俄方的私下接觸視為非法行為。一位不願透露姓名的美國官員表示，華盛頓不會背著烏克蘭，與俄羅斯進行任何秘密對話。
俄羅斯消息人士認為，美方不相信蒲亭真的有誠意停火，但蒲亭確實已做好對話的準備，只是同樣地，蒲亭也做好繼續戰鬥的準備，端視情況發展而定。而以現況來看，克里姆林宮認為與美方接觸已無意義，因為白宮無意採取任何行動，因此與烏克蘭的戰爭將繼續下去。