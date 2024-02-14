台南女嬰遭埋公園沙地！警曝生母涉案過程：煎熬了1個多小時
今年小年夜（2月8日）下午，一名女童在台南市安南區台江文化中心附設公園的碎石堆中玩耍時，竟發現疑似女嬰的頭，嚇得告訴其母，婦人驚見女嬰已死亡，連忙報警；警方追查後，發現2月6清晨，女嬰的生母31歲翁姓女子涉有重嫌，10日將其帶回，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，15日將解剖屍體釐清是否遭活埋，台南地院裁定2萬元交保並限制住居。目前該處公園已成兒童禁地，警方也透露，翁女在埋屍前，抱著女嬰在公園來回踱步、坐著發呆，前後躊躇超過1個小時，看得出經歷一番煎熬。
記者林莞茜／綜合報導
台南市警方本（2）月8日接獲民眾指稱安南區一處公園砂石堆中，有一具女嬰遺體，警方立即成立專案小組深入追查，發現翁女曾趁深夜時段，抱持物品徒步走向案發地點，逗留許久形跡可疑，警方經多方比對監視器畫面，最終鎖定翁女涉有重嫌；10日持拘票前往翁女租屋處，拘提翁女與吳男到案，並查扣剪斷臍帶剪刀、手機等相關證物，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方向法院聲押，並訂於15日進行解剖，以釐清女嬰死因和死亡時間。
檢方複訊後向法院聲押，台南地院認為，翁女雖涉犯情節重大，但考量她甫生產後未滿2月，裁定2萬元交保，並限制住居。而根據了解，翁女6日晚間8時許在家自行產女，直到隔日的10時許出門埋屍，從監視器畫面中發現，翁女先抱著女嬰在公園來回踱步，接著坐在公園內的階梯上發呆，最後到溜滑梯碎石地埋屍，前後躊躇超過1個小時。