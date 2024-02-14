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初五接財神迎開工日先幫「LINE瘦身」　手機一鍵砍掉容量大肥蟲！

▲LINE用起來卡卡不順，可以在開工前幫LINE整理一下，一鍵釋出好多容量。（示意圖／NOWnews資料照）
▲LINE用起來卡卡不順，可以在開工前幫LINE整理一下，一鍵釋出好多容量。（示意圖／NOWnews資料照）

記者周淑萍/綜合報導

春節假期剩下今（14）天最後一天，是西洋情人也是迎財神的好日子，過完節日後就來幫手機重要的通訊軟體LINE進行大瘦身，讓明天龍年開工第一天用起LINE更能順手！《NOWnews今日新聞》一次分享3招必學整理術，讓手機一鍵就能釋出超多空間，砍掉拖累速度的大肥蟲。

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愉快假期即將結束，明（15）天準備返回工作崗位，先來幫自己LINE好好大掃除一番吧！像是鮮少聯絡的幽靈好友或是一次性的群組都可以刪一刪，還有LINE貼圖也別忘記要除舊佈新一番，用起來「卡卡」的容量大肥蟲，別忘記清理快取，讓LINE清清爽爽使用起來更加順心。

🟡清除快取釋出手機空間
LINE接收到的照片、語音訊息、檔案等，都會增加LINE應用程式所佔的手機空間，同時也會累積快取（Cache），可以透過「刪除快取」來釋放手機空間。大家放心刪除快取後聊天室中的文字訊息、LINE記事本、相簿和Keep的內容都不受影響，仍會保留，且聊天室中圖片、語音、檔案也不會被刪除，若還沒過期，都可再次下載。
📍路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示）> 聊天 > 刪除資料 >快取資料 >清除

▲LINE清理快取。（圖／翻攝官網）
▲LINE清理快取後可以讓手機快速釋出超多空間。（圖／翻攝官網）
🟡整理貼圖
你有貼圖囤積症嗎？貼圖的愛好者，一年裡買上了不少貼圖，而有些貼圖其實很久不會用，有些流行語再傳出去自己也會尷尬吧！喜新厭舊的貼圖控，來把舊貼圖刪一刪，順便調整一下喜好順序，讓貼圖戰更加順手。
📍路徑：LINE主頁右上角「設定」（小齒輪圖示） > 貼圖 > 變更順序 / 刪除貼圖

▲LINE整理貼圖。（圖／翻攝官網）
▲LINE貼圖也可以順便把不常用的貼圖刪除，同時間常用的貼圖組往前移，方便傳送時快速選擇。（圖／翻攝官網）
🟡編輯好友/群組清單
LINE好友數和群組沒有千至少也有百，有些群組就是為了應付一次的會議，收假前可以來一次大掃除，把久沒有用的群組和根本不知道是誰的好友刪除。不用一個一個好友慢慢刪除，按下編輯聊天列表後後就可以直接勾選好友或是群組，就能批次隱藏或刪除。
📍路徑：聊天 > 右上的「編輯聊天列表」>勾選好友和群組之後隱藏或刪除即可

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