中職／轉首席教練更容易被欺負！高國慶叮嚀　二軍球員要「小心」

我是廣告 請繼續往下閱讀
高國慶接受訪問，談及新賽季將轉任教練，心境上是否需要作出一些調適，高國慶則是表示，其實大概在去年下半季球季時，自己就有所準備要準備退下來了，所以自己並沒有太大反應，高國慶說到：「其實自己大概在去年下半季球季時，就有所準備了。轉任教練之後反而好像更容易被欺負，根本不像教練的感覺，還是一樣就是跟當時當選手時的相處模式是一樣的，只不過變成說我在看他們的角度就比較不同。小心兩個字當然不是在訓練裡面，只不過要告訴他們的是，真的自己要對自己的要求再更高一點。」
高國慶提醒球員不要過於依賴教練
「職棒環境這麼競爭，要能夠在這環境立足，真的就是得要靠實力、能力這4個字。對自己的要求要負責任，不要太寄望教練，因為自己在這環境20幾年下來，看到很多選手都太依賴教練，可是真正在場上比賽的選手是球員不是教練，那為什麼要依賴教練呢。」
「越依賴教練的選手，就是碰到很多球員在這裡都待不久。教練不是聖人，一定也會有犯錯的時候，教練有錯的時候，選手自己要知道、要過濾，不要全盤吸收，如果在球場上表現不順利的話，你還要寄望教練負責嗎，所以有些東西是完全得靠球員自己的努力。」高國慶說到。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁