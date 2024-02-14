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中職／轉首席教練更容易被欺負！高國慶叮嚀　二軍球員要「小心」

▲統一獅內野手高國慶，新賽季確定將轉任二軍首席教練。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅內野手高國慶，新賽季確定將轉任二軍首席教練。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳品翔/台南報導

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今（14）日在大本營台南棒球場，正式展開春訓開訓活動，其中動向備受矚目的「大學長」高國慶，確定新賽季將轉任二軍首席教練，長達20年的球員生涯將正式落幕。而高國慶今天也不忘在開訓典禮上，好好叮嚀二軍的選手，並開玩笑表示二軍的球員們要「小心」了。

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高國慶新賽季將轉任二軍首席教練

高國慶接受訪問，談及新賽季將轉任教練，心境上是否需要作出一些調適，高國慶則是表示，其實大概在去年下半季球季時，自己就有所準備要準備退下來了，所以自己並沒有太大反應，高國慶說到：「其實自己大概在去年下半季球季時，就有所準備了。轉任教練之後反而好像更容易被欺負，根本不像教練的感覺，還是一樣就是跟當時當選手時的相處模式是一樣的，只不過變成說我在看他們的角度就比較不同。小心兩個字當然不是在訓練裡面，只不過要告訴他們的是，真的自己要對自己的要求再更高一點。」

高國慶提醒球員不要過於依賴教練

「職棒環境這麼競爭，要能夠在這環境立足，真的就是得要靠實力、能力這4個字。對自己的要求要負責任，不要太寄望教練，因為自己在這環境20幾年下來，看到很多選手都太依賴教練，可是真正在場上比賽的選手是球員不是教練，那為什麼要依賴教練呢。」

「越依賴教練的選手，就是碰到很多球員在這裡都待不久。教練不是聖人，一定也會有犯錯的時候，教練有錯的時候，選手自己要知道、要過濾，不要全盤吸收，如果在球場上表現不順利的話，你還要寄望教練負責嗎，所以有些東西是完全得靠球員自己的努力。」高國慶說到。

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