北韓今年第5度試射巡弋飛彈！專家：為宣傳對俄軍售展示導彈性能
近來朝鮮半島局勢緊張，北韓除了頻繁試射軍事偵察衛星、飛彈以外，也聲稱不再尋求和平統一，將韓國視為「第一敵對國家」。根據韓國聯合參謀本部消息，北韓今（14）日再度朝東部海域發射多枚巡弋飛彈，這已經是北韓今年以來的第5次發射，有專家認為，北韓頻頻試射是為了宣傳對俄羅斯的軍售，展示武器性能。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，北韓於今日上午9點左右，在東部沿海城市元山東北方向海域上空發射巡弋飛彈。韓國與美方密切關注北韓飛彈動向，《韓聯社》報導指出，一般情況下，巡弋飛彈會沿「8字型」軌道飛行，但北韓今日發射的飛彈軌跡並非8字型，可能意在提升導彈系統的穩定性和精準度。
另外，有專家指出北韓頻繁發射飛彈，是為了對俄軍售宣傳，公開展示導彈性能。北韓甚至拍攝巡弋飛彈命中近海無人島標靶的影片對外公布，韓國國家安保戰略研究院飛彈中心主任張英根（音譯）認為，若以檢驗飛彈性能為目的，北韓通常不會公開命中靶標的場景，此舉很可能是為了對俄軍售宣傳，吸引俄羅斯視線。
北韓今年在1月24日、1月28日、1月30日、2月2日、2月14日，已經5度發射巡弋飛彈，北韓領導人金正恩日前在國防部發表演講時，更把韓國定義為「頭號敵對國家」和「不變的敵人」，聲稱「在發生緊急情況時佔領和拿下其領土，是為了我國的永久安全和未來和平穩定的萬分妥當措施」。