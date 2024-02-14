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過年吃太多消化不良！中醫手把手教4穴道整腸胃　舒緩眼睛靠6處

▲過年吃太多消化不良，中醫師建議可以按壓4穴道來紓緩腸道。（圖／普橘島提供）
▲過年吃太多消化不良，中醫師建議可以按壓4穴道來紓緩腸道。（圖／普橘島提供）

記者周淑萍/綜合報導

過年期間聚餐不斷，餐餐好料大吃大喝、暴飲暴食，經常會出現腹脹、腹痛、消化不良、排便不暢等胃腸道問題，臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科醫師徐敬閔建議可以按4穴道來整腸，同時，想要舒緩眼睛的疲勞，眼睛6穴道按一按。

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🟡 4穴道紓緩消化道：
📍內關：位於手掌側，手腕橫紋中點往上約3橫指距離處，適用胃脹氣、胃痛、噁心等。
📍中脘：位於肚臍正上方，約1個手掌的距離處，吃太多導致的腹脹、胃痛等可按摩此處。
📍足三里：位於腿前側，外膝眼下約4橫指距離處，可改善腸胃問題、幫助消化。
📍陷谷：位於足背第二趾和第三趾骨頭交接之凹陷處，可舒緩腹痛脹滿、腸鳴泄瀉的不適。

▲中醫師建議可以按壓4個穴道來改善消化不良的狀況。（圖／官方提供）
▲中醫師建議可以按壓4個穴道來改善消化不良的狀況。（圖／官方提供）
🟡幫助消化的中藥茶飲：
📍陳皮：理氣健脾燥濕。
📍山楂、烏梅：消食化積，助肉類消化。
📍麥芽：助澱粉消化。
📍決明子：助潤腸通便。
📍茯苓：利水消腫健脾。

🟡 6穴位紓緩眼睛
另外，在年假期間除了吃喝，就是玩樂，長時間使用電腦和手機追劇、打電玩或是久坐玩牌、打麻將，不論是眼睛保健或是長期維持一個不動的姿勢，也都是大家必須小心注意的。徐敬閔醫師表示，眼睛保健方法不外乎用眼環境光線充足，眼睛與物體距離的適當，養成每用眼30分鐘，應休息10分鐘的習慣等。中醫保健方面，可以對以下6穴位進行按摩，但在進行按摩前，一定要注意指甲剪短、雙手洗淨，以指腹輕緩按摩，力道適度不需要過大，有感到微微痠脹即可，記住千萬不可以直接按壓眼球，避免造成傷害。

▲眼部穴位按摩。（圖／徐敬閔醫師提供）
▲眼部穴位按摩。（圖／徐敬閔醫師提供）
📍攢竹：位於眉頭前凹陷處。
📍絲竹空：位於眉尾後凹陷處。
📍睛明：位於內眼角凹陷處。
📍瞳子髎：位於外眼角凹陷處。
📍承泣：瞳孔直下，與下眼眶的交點處。
📍四白：承泣直下，眶下孔的凹陷處。

此外，為求身體肌肉受力均勻，避免痠痛反覆發生，建議大家坐姿要端正，頸部直立不聳肩，腰桿挺直不駝背，膝蓋朝前不內縮及不外擴，「腳踏實地」好好坐。而椅子選擇也很重要，最好選擇有椅背，適當高度及軟硬度的椅子，若發現椅腳太高時，也可將小板凳墊於雙腳之下，以解決雙腳騰空受力不均問題。

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