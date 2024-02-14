周星馳「收員工紅包」挨轟太扯 廣東人幫緩頰解真相：這是習俗
在香港影壇占有一席之地的61歲「星爺」周星馳，近年來鮮少公開露面，2022年終於開通IG帳號，常與粉絲互動。適逢農曆過年，他近日PO出一段，除夕當天坐著領紅包的影片，有網友怒批「太扯」。對此，有住在廣東的網友替他澄清，指出這其實是當地的習俗。
記者薛羽彤／綜合報導
周星馳近日發出一段影片，他坐在椅子上，一個個收員工的紅包，發文表示「去年得到心想事成符而飛黃騰達的善信，昨晚子時已來還神回饋我。現心想事成符尚有八張，留言講出別出心裁的賀年語句，我將隨機送出。」影片中還發生一段小插曲，其中一位員工拜完年想轉頭就走，立刻被周星馳叫住「喂！帥哥了不起喔？」最後他也乖乖掏出紅包才離開。
對於周星馳的行為有網友認為「很扯」，也有廣東的網友替他緩頰，解釋這情況在廣東很正常，過年時「結了婚的要給沒結婚的發紅包」，因此給周星馳紅包的都應是已婚的員工，「廣東人表示：這是真的」、「這種紅包錢很少的，大概10到50元人民幣（約43到2019元台幣）」、「這不很正常嗎？我每年都會從年輕的已婚同事手中收到幾十封紅包」。
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