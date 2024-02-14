陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹寵粉陪看電影！親曝晚上情人節這樣過
賀歲片《還錢》全台票房截至今（14）日，已經突破新台幣2000萬元！主演陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹開心出席「情人節男神特別場」陪粉絲過節。曾發願票房破億的話「4名大盜」就一起穿高衩泳裝，陳柏霖笑說：「還好不是8月上映，不然要穿很少！」透露大家都還沒開始健身。男神們今日也將在工作中度過情人節，沒有約會行程。
記者黃雅琪／台北報導
3大男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹，今日現身台北市信義區陪粉絲過情人節，在現場開啟「寵粉模式」送玫瑰花、簽名明信片、拍立得合照樣樣來，還陪粉絲們一起欣賞電影《還錢》。林哲熹說：「情人節上班很好啊，接著對蔡凡熙說『不然你要孤單一個人，哈哈。』」眾人笑成一團，蔡凡熙附和回：「大家一起過滿好的，不然我很可憐！」
至於穩定交往中的陳柏霖，他也沒有其他約會計畫安排：「就是努力宣傳，送大家玫瑰花，工作完準備繼續下一個工作」。剛求婚女友成功的林哲熹則說，工作完會去約會吃個飯，義氣表示這種問題他扛：「去吃個好吃的，然後看可以去哪裡逛逛。」《還錢》全台好評熱映中。
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