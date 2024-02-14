情人節王陽明、蔡詩芸相擁超甜 陳庭妮嘟嘴合體尪「驚見1亮點」
今（14）日是西洋情人節，許多人會趁著今日放閃，「地表最閃夫妻檔」王陽明和蔡詩芸，今日也在社群上PO出一段7秒影片，兩人甜蜜相擁短短3小時就吸引近4萬人點讚，此外，趁著今日放閃的還有胡宇威、陳庭妮夫妻檔，而陳庭妮手上的鑽戒，顯然成了最大亮點。
記者薛羽彤／綜合報導
蔡詩芸今日在IG上釋出一段7秒影片，畫面中先是由她掌鏡，由下往上拍，之後老公王陽明接手拍攝，蔡詩芸一個轉身過去，給王陽明一個大大擁抱，夫妻倆甜蜜又俏皮的互動，閃瞎眾人。王陽明也在社群上透露，夫妻倆在情人節當天買了對錶，當作情人節禮物。
明星夫妻檔放閃的還有胡宇威和陳庭妮，胡宇威在臉書寫上「It’s gonna be a good Valentine’s Day新年新希望！ 祝大家龍年身體健康，每天龍快樂，龍給你！」兩人在網球場邊合照，陳庭妮嘟著嘴手抱著愛犬，手上閃亮的鑽戒被眼尖網友發現，網友們紛紛表示，「妮妮手上還有求婚鑽戒，閃死了」、「好閃亮的一家人！情人節快樂」、「龍年繼續放閃無極限」。
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