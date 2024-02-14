晚安小雞18萬粉專沒了！在柬埔寨開直播被逮 大頭貼、貼文全消失
網路直播主「晚安小雞」本（2）月12日到柬埔寨「凱博園區」開直播冒險，疑遭身穿軍裝的人毒打；事發後15小時，晚安小雞再度開直播，稱自己被電擊棒凌虐，身上美金被搜刮，至此後便無更新，刑事局今（14）日證實，晚安小雞被柬國警方逮捕，並稱他未遭毆打或搶劫，而他的18萬粉絲專頁稍早無預警消失，目前無法顯示頭貼，所有貼文、影片、直播全被刪除。
記者林莞茜／綜合報導
「晚安小雞」本（2）月12日晚間，獨自到柬埔寨「凱博園區」冒險，卻遭身穿軍裝的人毒打、倒地哀嚎；事發後15小時，晚安小雞再度開直播，稱自己被電擊棒凌虐、控制，現在已逃出來，至此後便無更新，13日傍晚，事發所在地西港省長郭宗朗發文要求協尋晚安小雞；根據最新消息，柬埔寨當局表示，「晚安小雞」已被當地警方依當地法律控訴誹謗，且有關單位確認「晚安小雞」並未如自己在直播中所述遭到毆打或搶劫。
稍早刑事局也證實「晚安小雞」14日上午，被柬埔寨警方帶回西港警局製作筆錄，依先前類似案例，柬埔寨警方有可能會以「煽動歧視罪」、「提供虛假申報罪」或「非法干涉公共職能之行使罪」對其進行偵辦和移送。台灣警方尊重當地司法調查，刑事局駐越南聯絡官將持續與駐外單位及當地警方保持聯繫。