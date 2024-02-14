開工日記得帶外套！日夜溫差超過10度 明晚變冷有短暫雨
好天氣快結束了！明（15）日是龍年開工日的第一天，全臺是晴到多雲的穩定天氣，不太會下雨。根據中央氣象署預測，今（14）晚一直到明天白天會是清晨偏涼冷，日夜溫差大的天氣，北部為14~27度，中部12~27度，南部16~28度，東部和離島為16~25度。但從明天晚上開始一直到週六（2/16）東北季風增強，會出現濕涼的天氣，其中北部為15~18度，其他地區高溫為22~25度，明天日夜溫差會超過10度。
記者周淑萍/綜合報導
根據天氣風險公司廖于霆預測，明天上班日天氣看起來還不錯，全臺仍是晴到多雲的穩定天氣，不太會下雨。氣溫也跟週三差不多，大致維持西半部中午暖熱，東半部中午舒適，日夜溫差大的天氣。中央氣象署也指出，今(14)開始一直到週四初六開工日白天，早晚天氣寒冷，白天之後會是舒適的氣候，日夜溫差大，僅花東、恆春半島零星雨，白天漸回溫、日溫差加大、但夜間清晨仍寒涼，部分空曠地區清晨仍下探10度。
下波的天氣變化出現在週四夜間，鋒面尾端通過，東北季風增強，迎風面的北海岸與東北部地區轉成多雲偶陣雨，但影響時間很短，只有週五一天，週六又回到多雲時晴的穩定天氣。氣溫也會下降，北部及東北部的高溫從27度降到週五16～20度，中南部高溫也會下降3到4度左右，感受上來說會明顯轉涼。
下週三前，除了本週四晚間這波東北季風增強外，其他時間都是高壓籠罩的穩定天氣，各地陽光露臉，日夜溫差將會拉大，相差快要10度。