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台灣新一年經濟動向「和緩成長」！工商界竟曝1不確定因素

▲預計2024年台灣的經濟將會「內外皆溫、和緩成長」，不過各大經濟體在面臨供需挑戰後，是否將進一步影響台灣的貿易表現與投資意願，仍是未知。（圖／擷取自Pixabay）
▲預計2024年台灣的經濟將會「內外皆溫、和緩成長」，不過各大經濟體在面臨供需挑戰後，是否將進一步影響台灣的貿易表現與投資意願，仍是未知。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

我國總統與立委大選結果於1月落幕，春節過年也來到最後一日，明（15）日將迎接正式開工，面對台灣新一年的經濟景氣，工商協進會吳東亮今（14）日稍早透過聲明稿表示，預計2024年台灣的經濟將會「內外皆溫、和緩成長」，不過各大經濟體在面臨供需挑戰後，是否將進一步影響台灣的貿易表現與投資意願，仍是未知，政府應擬定最適策略應對。另外，工商界呼籲，新政府在施政時，能持續與企業對話與溝通，研擬「前瞻創新、穩健可行」的策略方案，以完善國內經營環境。

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工商協進會吳東亮今日發布聲明表示，今年台灣的民主又往前邁進一步，首先恭賀賴清德、蕭美琴當選台灣新任總統與副總統，以及韓國瑜、江啟臣當選立法院正副院長。工商界期待政府與國人共同努力，在新的一年再造台灣經濟動能，讓台灣經濟龍騰虎躍，持續向上。

他指出，根據我國央行、主計總處，以及各大智庫皆預測2024年台灣經濟成長率可「保3」，優於去年，因此，今年台灣經濟發展方向大致「審慎樂觀」。由於AI等新興科技應用帶動我國出口增加，預計2024年台灣的經濟將會「內外皆溫、和緩成長」，在後疫情時代，須持續強化出口、內需、投資三大動能，並協助中小企業在淨零與數位雙軸轉型、留意失業率的變化，確保台灣經濟穩定增長。

吳東亮提到，儘管各國通膨逐漸放緩，但受高利率以及終端需求疲軟的影響，美、中、日、歐盟等四大經濟體，在供給及需求層面，都面臨各種挑戰，是否影響台灣的貿易表現與投資意願?無論政府或企業，都須持續密切觀察國際經濟動向，並擬定最適策略應對。

他強調，近年來，台灣因地緣戰略優勢與產業堅強實力，半導體與科技製造業海外發展前景看好，工商界期望台灣在半導體產業外，有更多的護國神山，引領下一世代產業創新，並且強化跨領域、跨業別之間的合作，建立新興產業的商業模式，創造更多商機。此外，如賴清德所言，金融業是推動台灣產業發展的力量，期望新的政府團隊，從發展的角度推動金融制度改革，壯大金融實力與台商一起打國際盃，也讓台灣成為亞洲金融科技發展中心、亞洲資產管理中心。

吳東亮表示，此次立院改選，由於各政黨在立法院皆獲得相當的席次，未來行政與立法部門的協調更為重要，期盼對於產業升級、民生福利的法案能優先處理，工商界呼籲，新政府在施政時，能持續與企業對話與溝通，研擬「前瞻創新、穩健可行」的策略方案，以完善國內經營環境。

同時，2024年是全球「選舉之年」，有70多個國家舉行大選，國際秩序可能因此重新形塑，尤其川普是否再度當選美國總統，更是全球關注的焦點，更牽動美中台三邊關係的動向。在國際情勢變化下，以及全球供應鏈重組之際，也企盼政府協助工商界利用既有產業的優勢，持續深耕既有市場、拓展新市場，並且積極參與國際組織，推動與各貿易夥伴國續洽簽經貿以及租稅協定，以維持我國在全球供應鏈的關鍵地位，台灣的經濟才能在變動局勢下，繼續發展向前行。

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